Más Información

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

México reactiva envío solo de cartas y documentos sin valor comercial a EU

México reactiva envío solo de cartas y documentos sin valor comercial a EU

Tanque de gas de pipa presentó ruptura en casquete tras chocar con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

Tanque de gas de pipa presentó ruptura en casquete tras chocar con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo

Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores con su nivel más fuerte desde julio del 2024

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores con su nivel más fuerte desde julio del 2024

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Profeco y ASEA presentan 36 denuncias penales por venta de litros incompletos de combustible

Profeco y ASEA presentan 36 denuncias penales por venta de litros incompletos de combustible

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Matías

Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Matías

En 2015 devolvió 42 mil pesos, ahora ayudó a abuelita tras explosión en puente La Concordia; él es el policía Ángel Soriano

En 2015 devolvió 42 mil pesos, ahora ayudó a abuelita tras explosión en puente La Concordia; él es el policía Ángel Soriano

Un total de 300 migrantes venezolanos regresaron este viernes a su país en un vuelo procedente de , entre ellos, cuatro niños que denunciaba como "secuestrados" por las autoridades de Washington, a quienes acusa de haberlos separado de sus padres deportados de la nación norteamericana, informó el Ministerio de Interior.

En Telegram, la cartera de Estado precisó que 230 hombres, 54 mujeres y 16 niños viajaron a bordo de la aeronave, operada -según imágenes oficiales- por Eastern Airlines.

Según cifras del gobierno de , más de 12 mil personas han regresado a Venezuela desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

Lee también

Melania Trump el 20 de enero de 2021, en Maryland. Foto: AP/Archivo
Melania Trump el 20 de enero de 2021, en Maryland. Foto: AP/Archivo

El Ejecutivo venezolano defiende que los viajes de migrantes son parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que busca facilitar el retorno voluntario al territorio, además de recibir a los connacionales deportados por Estados Unidos.

Este viernes, la presidenta de Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, expresó su agradecimiento a Melania Trump "por haber escuchado" la petición de interceder por los casos de los niños que Venezuela denuncia como "retenidos" en EU y por haber "hecho posible" que cuatro de ellos fueran "devueltos".

Lee también

Sin embargo, Fabri rechazó que EU haya enviado hoy solo a cuatro menores cuando, dijo, se esperaba la llegada de nueve.

En agosto, un grupo de madres venezolanas pidió desde Caracas una audiencia con la primera dama de EU para solicitar su intervención en el caso de los pequeños.

Maduro denunció el pasado 1 de septiembre que más de 70 niños de su país continuaban "secuestrados" por el de EU (ICE, en inglés).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Rita Cetina Primaria Ya hay fechas oficiales de registro. Cuándo inscribir a tu hijo(a) según su grado. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina Primaria: Ya hay fechas oficiales de registro. Cuándo inscribir a tu hijo(a) según su grado

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

Fechas disponibles para renovar la visa americana sin entrevista en septiembre (2025)

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente Guía rápida y sencilla. Foto: Canva

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente? Guía rápida y sencilla