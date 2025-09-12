Más Información

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Martínez

Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia, asegura que se acercará a las víctimas

El presidente de Estados Unidos, , se reunirá con el primer ministro catarí este viernes tras el ataque israelí contra en Doha, Qatar, un importante aliado estadounidense en la región, informó la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense y su enviado especial Steve Witkoff cenarán con el jeque en el campo de golf de Trump en Bedminster (Nueva Jersey, noreste), según un breve comunicado.

Trump declaró esta semana su molestia con el ataque sin precedentes llevado a cabo por Israel en Qatar el martes, que tenía como objetivo a dirigentes del movimiento islamista palestino Hamas reunidos en un complejo residencial en pleno centro de Doha.

"Simplemente, no estoy muy contento con toda la situación", dijo Trump, al ser consultado por periodistas sobre el tema.

Qatar, que albergó distintas rondas de conversaciones para un alto al fuego en la , funge como mediador en el conflicto entre Israel y Hamas.

