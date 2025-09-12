Entre aplausos y con gran alivio, cientos de trabajadores surcoreanos que habían sido detenidos en una redada migratoria en una planta de Hyundai, en Georgia, Estados Unidos, llegaron este viernes a Corea del Sur, en un vuelo fletado especialmente para ellos.

Funcionarios surcoreanos y familiares emocionados recibieron con aplausos a los más de 310 trabajadores, mientras bajaban del vuelo chárter en la pista del aeropuerto de Incheon, algunos de ellos gritando "¡Libertad!" y "¡He vuelto!", observaron reporteros de AFP.

Los surcoreanos, que llegaron en un Boeing 747-8I de Korean Air proveniente de Atlanta, conformaron la mayoría de las 475 personas arrestadas el 4 de septiembre en una planta de baterías Hyundai-LG en el estado de Georgia.

Al reencontrarse con sus familiares, muchos rompieron en llanto y abrazaron a sus seres queridos después de casi una semana incomunicados.

"Bienvenidos a casa", así reciben en Corea del Sur a trabajadores detenidos en EU

Al exterior de la puerta de llegada, un monitor grande rezaba: "Bienvenidos a casa, compatriotas coreanos".

"Las camas y las instalaciones de ducha estaban en tan malas condiciones que la vida diaria era insoportable. Los alimentos eran tan malos que apenas podía terminar una sola comida", dijo un ingeniero de Hyundai Motors a The Korea Economic Broadcasting sobre la detención en EU.

La cuarta economía más grande de Asia, aliada de Washington, tiene varias plantas en el país norteamericano. En los últimos meses, tras las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, se comprometió a invertir 350 mil millones de dólares en Estados Unidos.

La redada en Georgia fue la mayor operación realizada en un solo lugar desde que Trump lanzara una amplia campaña de represión migratoria, una de sus principales prioridades políticas desde que regresó al cargo en enero.

Según afirmaron expertos, es probable que la mayoría de los trabajadores surcoreanos detenidos estuvieran con visas que no permiten trabajos prácticos de construcción.

