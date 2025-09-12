Más Información

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

La mañanera de Sheinbaum, 12 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 12 de septiembre, minuto a minuto

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Salud CDMX eleva a 9 los muertos por explosión en Iztapalapa e incluye a la señora Alicia; familia afirma que sigue con vida

Salud CDMX eleva a 9 los muertos por explosión en Iztapalapa e incluye a la señora Alicia; familia afirma que sigue con vida

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Enrique Peña Nieto y el golf, su “terapia ocupacional y psicológica”

Enrique Peña Nieto y el golf, su “terapia ocupacional y psicológica”

Indagan si pipa iba a exceso de velocidad o incumplió reglas

Indagan si pipa iba a exceso de velocidad o incumplió reglas

UNAM lamenta la muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa de gas en el puente de la Concordia

UNAM lamenta la muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa de gas en el puente de la Concordia

Entre aplausos y con gran alivio, cientos de que habían sido detenidos en una redada migratoria en una planta de Hyundai, en Georgia, Estados Unidos, llegaron este viernes a , en un vuelo fletado especialmente para ellos.

Funcionarios surcoreanos y familiares emocionados recibieron con aplausos a los más de 310 trabajadores, mientras bajaban del vuelo chárter en la pista del aeropuerto de Incheon, algunos de ellos gritando "¡Libertad!" y "¡He vuelto!", observaron reporteros de AFP.

Los surcoreanos, que llegaron en un Boeing 747-8I de Korean Air proveniente de Atlanta, conformaron la mayoría de las 475 personas arrestadas el 4 de septiembre en una planta de baterías Hyundai-LG en el estado de Georgia.

Al reencontrarse con sus familiares, muchos rompieron en llanto y abrazaron a sus seres queridos después de casi una semana incomunicados.

Lee también

"Bienvenidos a casa", así reciben en Corea del Sur a trabajadores detenidos en EU

Al exterior de la puerta de llegada, un monitor grande rezaba: "Bienvenidos a casa, compatriotas coreanos".

"Las camas y las instalaciones de ducha estaban en tan malas condiciones que la vida diaria era insoportable. Los alimentos eran tan malos que apenas podía terminar una sola comida", dijo un ingeniero de Hyundai Motors a The Korea Economic Broadcasting sobre la detención en EU.

La cuarta economía más grande de Asia, aliada de Washington, tiene varias plantas en el país norteamericano. En los últimos meses, tras las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, se comprometió a invertir 350 mil millones de dólares en Estados Unidos.

Lee también

La redada en Georgia fue la mayor operación realizada en un solo lugar desde que Trump lanzara una amplia campaña de represión migratoria, una de sus principales prioridades políticas desde que regresó al cargo en enero.

Según afirmaron expertos, es probable que la mayoría de los trabajadores surcoreanos detenidos estuvieran con visas que no permiten trabajos prácticos de construcción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente Guía rápida y sencilla. Foto: Canva

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente? Guía rápida y sencilla

CONAVI inicia visitas domiciliarias para Programa de Vivienda para el Bienestar 2025. FECHAS. Foto: Canva / Conavi

CONAVI inicia visitas domiciliarias para Programa de Vivienda para el Bienestar 2025. FECHAS

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas