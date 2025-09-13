A través de un comunicado, el Gobierno de Irimbo, Michoacán, condenó la política criminal y antimigrante de Donald Trump por la pérdida de Silverio Villegas González.

"El día de hoy, perdió la vida nuestro compatriota y vecino irimbense Villegas González, en un lamentable hecho ocurrido durante un operativo de detención por parte de agentes de ICE," mencionaron.

Asimismo, se mencionó que con la familia de la víctima y la Secretaría del Migrante, el Gobierno del Estado y el Consulado de México en Chicago corroboraron la nacionalidad y datos personales del fallecido.

Lee también: Él es Silverio Villegas, michoacano y cocinero, asesinado por un agente del ICE en EU

Villegas González tenía 38 años de edad, era cocinero y era originario de la comunidad de Loma de Chupio. En el momento que ocurrió la tragedia se encontraban sus dos hijos.

"Expresamos nuestra más profunda solidaridad con la familia Villegas González" y "reiteramos nuestra total disposición para brindarles el acompañamiento," se mencionó en el comunicado.

Al igual, el Gobierno de Irimbo exige a las autoridades de ambos países que actúen de manera inmediata y contundente para que no haya impunidad.

alm