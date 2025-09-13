Más Información

Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", en Paraguay

VIDEO Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

Sheinbaum anuncia cierre de su gira del primer informe de Gobierno en el Zócalo

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

Oasis regresa a CDMX y desata la nostalgia: fans acampan, cruzan el mundo y heredan la emoción a sus hijos

A través de un comunicado, el Gobierno de Irimbo, Michoacán, condenó la y antimigrante de por la pérdida de Silverio Villegas González.

"El día de hoy, perdió la vida nuestro compatriota y vecino irimbense Villegas González, en un lamentable hecho ocurrido durante un operativo de detención por parte de agentes de ICE," mencionaron.

Asimismo, se mencionó que con la familia de la víctima y la Secretaría del Migrante, el Gobierno del Estado y el Consulado de México en Chicago corroboraron la nacionalidad y datos personales del fallecido.

Villegas González tenía 38 años de edad, era cocinero y era originario de la comunidad de Loma de Chupio. En el momento que ocurrió la tragedia se encontraban sus dos hijos.

"Expresamos nuestra más profunda solidaridad con la familia Villegas González" y "reiteramos nuestra total disposición para brindarles el acompañamiento," se mencionó en el comunicado.

Al igual, el Gobierno de Irimbo exige a las autoridades de ambos países que actúen de manera inmediata y contundente para que no haya impunidad.

