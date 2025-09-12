La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el próximo 18 de septiembre se reunirá en Palacio Nacional con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para abordar temas de intercambio comercial, inversiones, minería y hasta del sector ferroviario.

“Sí, viene hasta ahora, está por confirmarse ya en estos días, pero viene el 18 de septiembre, va a estar aquí todo el día en Palacio Nacional, vamos a tener varias reuniones y se va a dar conferencia de prensa conjunta ese mismo día”, informó la mandataria durante su conferencia matutina.

De acuerdo con Sheinbaum, la agenda contempla reuniones de trabajo durante toda la jornada, mientras que Carney permanecerá en México hasta el 19 de septiembre, antes de regresar a Canadá.

La presidenta explicó que entre los asuntos prioritarios se encuentra el comercio bilateral en el marco del T-MEC, así como las inversiones canadienses en sectores estratégicos de México.

“Hay mucho comercio, ambos tenemos mucho comercio con Estados Unidos, pero también hay mucho comercio México-Canadá por el tratado, y también hay mucha inversión de empresarios canadienses en México”, señaló.

Respecto a la minería, Sheinbaum subrayó que continuará bajo la exigencia de cumplir con las normas ambientales mexicanas.

Además, destacó que existen otras inversiones relevantes como las de gas natural y la reciente compra de una concesión ferroviaria por parte de la empresa Transcanada, que opera un corredor México-Estados Unidos-Canadá.

“Hay varias empresas que tienen deseos de invertir en México, el fortalecimiento del comercio a través del mar, de puertos, hay varios temas que estamos trabajando”, puntualizó la mandataria, al destacar que la visita del Primer Ministro canadiense abre una nueva oportunidad para reforzar la cooperación entre ambos países.

