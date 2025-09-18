Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

“El Abuelo” buscaba controlar actividad criminal en Tabasco

“El Abuelo” buscaba controlar actividad criminal en Tabasco

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, asegura que cubrió los gastos funerarios de su operador

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, asegura que cubrió los gastos funerarios de su operador

El primer ministro canadiense, , se reúne este jueves con la presidenta , en un esfuerzo por diversificar el comercio mientras los vecinos continentales se preparan para revisar el acuerdo de libre comercio que tienen con Estados Unidos. Pero también, señalan expertos, es la oportunidad de hacer un frente común ante el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Trump ronda esta visita. y Canadá ahora comparten una amenaza común de Estados Unidos”, dijo Nelson Wiseman, profesor emérito de la Universidad de Toronto.

“Si bien ambos líderes están interesados en expandir el comercio entre sus países, creo que su prioridad es planificar cómo lidiar con Trump y la próxima renegociación del T-MEC. Carney y Sheinbaum ahora reconocen que trabajar en equipo contra Trump puede ser más efectivo que competir por acuerdos separados con Trump, aunque todavía están buscando esos acuerdos”.

Lee también

México es el tercer socio comercial más grande de Canadá después de Estados Unidos y China. Canadá fue el quinto socio comercial más grande de México en 2024.

Sin embargo, el regreso de Trump a la Casa Blanca y sus presiones y amenazas de aranceles llevaron a algunos en Canadá a sugerir un alejamiento de México.

Trump acusó a ambos países, por igual, de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de drogas, principalmente fentanilo, y de migrantes hacia Estados Unidos.

Durante la reunión entre México y Canadá se prevé diversificar el comercio mientras comienzan los preparativos para la revisión del T-MEC. Foto: iStock
Durante la reunión entre México y Canadá se prevé diversificar el comercio mientras comienzan los preparativos para la revisión del T-MEC. Foto: iStock

¿México juega un papel importante en el comercio de Canadá?

El gobernador de Ontario, Doug Ford, dijo en su momento que comparar a Canadá con México era “lo más insultante que he escuchado de nuestros amigos y aliados más cercanos, Estados Unidos”.

El senador canadiense Peter Boehm reconoció que ese tipo de declaraciones, que calificó de fuera de lugar, molestaron a los mexicanos.

“Los mexicanos son particularmente sensibles en estos asuntos y hubo preocupación al respecto, sin duda”, expresó.

Lee también

Laura Macdonald, del Instituto de Economía Política de la Universidad de Carleton, dijo a CBC News que a los mexicanos también les preocuparon declaraciones del anterior primer ministro canadiense, Justin Trudeau, insinuando que Canadá estaría “mejor” sin México.

“Creo que a unos ocho meses de gobierno de Trump, está claro que Canadá no está mejor sin México”, subrayó Macdonald. “Necesitamos trabajar con nuestros socios y aliados mexicanos. Ir por separado de los mexicanos nos debilitaría”, añadió.

Boehm, quien representó al gobierno canadiense cuando Sheinbaum juramentó como presidenta el año pasado, aseguró que la reunión de Carney con Sheinbaum “es una oportunidad para hablar sobre cómo manejar la administración de Estados Unidos en el futuro”.

Lee también

“Mucha gente no se da cuenta de que comerciamos más con México que con toda la Unión Europea, toda Europa, incluido el Reino Unido”, comentó Boehm. “Es un asunto bastante importante para nosotros”.

Flavio Volpe, de la Asociación canadiense de Fabricantes de Piezas Automotrices, dijo a CBC que los políticos de su país que menospreciaron la relación se equivocaron: “Donald Trump intentó crear una brecha entre nosotros. Nosotros mordimos el anzuelo”. Lamentó que algunos en la industria automotriz canadiense se apresuraron a decir que no necesitaban a México.

“Bueno, la verdad es que necesitamos a México para seguir siendo tan prósperos como lo hemos sido”, indicó al medio canadiense, y aludió a las plantas de piezas de automóviles de propiedad canadiense con sede en México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?