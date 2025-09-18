Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

“El Abuelo” buscaba controlar actividad criminal en Tabasco

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa cubre gastos funerarios de su operador

Aylesbury, Reino Unido. El presidente estadounidense, , incidió en su crítica al presentador Jimmy Kimmel, cuyo programa acaba de ser cancelado por un comentario sobre el asesinato del ultraderechista , y apuntó que no ha sido una cuestión de censura, sino de falta de talento.

"Despidieron a Jimmy Kimmel principalmente por sus malos índices de audiencia, más que por cualquier otra cosa. Dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk. Y Jimmy Kimmel no es una persona con talento. Tenía muy malas audiencias y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo", dijo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Kirk fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre en un acto al aire libre en una universidad de Utah. El acusado, Tyler Robinson, es un joven blanco de 22 años y Kimmel sugirió en su intervención que era republicano.

"Lo despidieron por falta de talento" dice Trump sobre cancelación del programa de Jimmy Kimmel

"La pandilla MAGA [de las siglas Make America Great Again, volvamos a hacer grande a EU] está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político", dijo el lunes.

Trump consideró que el cese de su "late-night" no es una cuestión de censura. "Puedes llamarlo libertad de expresión o no. Lo despidieron por falta de talento", concluyó.

El líder republicano aprovechó su intervención para hacer un tributo a Kirk.

"Fue asesinado atrozmente por expresar lo que pensaba. Era un gran joven, con un futuro increíble. Algunas personas decían que algún día podría ser presidente. Yo le dije: 'Charlie, creo que algún día tienes una buena oportunidad de ser presidente'. Él solo quería cuidar a los jóvenes. Amaba a la juventud", sostuvo.

