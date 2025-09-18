Washington.- El senador independiente de Estados Unidos, Bernie Sanders, calificó de "genocidio" las acciones de Israel en Gaza, en la primera vez que el dos veces candidato a la presidencia estadounidense utiliza ese término para referirse a la campaña militar israelí, que ya deja más de 65 mil muertos en el enclave palestino.

"La conclusión es ineludible: Israel está cometiendo genocidio en Gaza", escribió Sanders en un artículo de opinión titulado "Es genocidio", compartido en sus redes sociales, donde además reconoció "que mucha gente puede estar en desacuerdo con esta conclusión".

El veterano político judío insistió en que aunque Israel "tenía derecho a defenderse" tras el "brutal ataque" de la "organización terrorista Hamas" sobre territorio israelí el 7 de octubre de 2023, en su lugar "ha librado una guerra total contra todo el pueblo palestino".

Los palestinos corren a cubrirse durante un ataque israelí contra un edificio alto en Ciudad de Gaza, el viernes 5 de septiembre de 2025, después de que el Ejército israelí emitiera una advertencia.

También denunció que "con el pleno apoyo de la Administración (del presidente Donald) Trump, el gobierno extremista de (el primer ministro israelí Benjamín) Netanyahu está llevando a cabo abiertamente una política de limpieza étnica en Gaza y Cisjordania".

"La verdad es que, ya sea que se le llame genocidio, limpieza étnica, atrocidades masivas o crímenes de guerra, el camino a seguir está claro. Nosotros, como estadounidenses, debemos poner fin a nuestra complicidad en la masacre del pueblo palestino", dijo el senador por el estado de Vermont.

Sanders, quien ha liderado una propuesta en el Senado para bloquear la venta de equipamiento militar a Israel, se hizo eco de una comisión de expertos independientes de Naciones Unidas, que concluyó este martes que en Gaza se cumplen al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948).

"Estoy de acuerdo", dijo sobre los hallazgos.

El número de fallecidos en la Franja producto de los bombardeos y ataques israelíes desde octubre de 2023 ya asciende a 65 mil 141, mientras que los heridos sobrepasan los 165 mil 900, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

