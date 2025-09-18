Más Información

Estados Unidos sanciona a "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa, por tráfico de fentanilo y otras drogas

Estados Unidos sanciona a "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa, por tráfico de fentanilo y otras drogas

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Lo que sabemos del caso de Silverio Villegas, mexicano asesinado en un operativo de ICE en Chicago

Lo que sabemos del caso de Silverio Villegas, mexicano asesinado en un operativo de ICE en Chicago

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

“El Abuelo” buscaba controlar actividad criminal en Tabasco

“El Abuelo” buscaba controlar actividad criminal en Tabasco

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Washington.- El senador independiente de Estados Unidos,, calificó de "" las acciones de , en la primera vez que el dos veces candidato a la presidencia estadounidense utiliza ese término para referirse a la campaña militar israelí, que ya deja más de 65 mil muertos en el enclave palestino.

"La conclusión es ineludible: está cometiendo genocidio en Gaza", escribió Sanders en un artículo de opinión titulado "Es genocidio", compartido en sus redes sociales, donde además reconoció "que mucha gente puede estar en desacuerdo con esta conclusión".

El veterano político judío insistió en que aunque Israel "tenía derecho a defenderse" tras el "brutal ataque" de la " Hamas" sobre el 7 de octubre de 2023, en su lugar "ha librado una guerra total contra todo el pueblo palestino".

Lee también

Los palestinos corren a cubrirse durante un ataque israelí contra un edificio alto en Ciudad de Gaza, el viernes 5 de septiembre de 2025, después de que el Ejército israelí emitiera una advertencia. Foto: AP
Los palestinos corren a cubrirse durante un ataque israelí contra un edificio alto en Ciudad de Gaza, el viernes 5 de septiembre de 2025, después de que el Ejército israelí emitiera una advertencia. Foto: AP

Netanyahu realiza limpieza étnica en Gaza con ayuda de Trump, acusa Bernie Sanders

También denunció que "con el pleno apoyo de la Administración (del presidente Donald) Trump, el gobierno extremista de (el primer ministro israelí Benjamín) Netanyahu está llevando a cabo abiertamente una política de limpieza étnica en Gaza y ".

"La verdad es que, ya sea que se le llame genocidio, limpieza étnica, atrocidades masivas o , el camino a seguir está claro. Nosotros, como estadounidenses, debemos poner fin a nuestra complicidad en la masacre del pueblo palestino", dijo el senador por el estado de Vermont.

Sanders, quien ha liderado una propuesta en el Senado para bloquear la venta de equipamiento militar a Israel, se hizo eco de una comisión de expertos independientes de Naciones Unidas, que concluyó este martes que en Gaza se cumplen al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948).

Lee también

"Estoy de acuerdo", dijo sobre los hallazgos.

El número de fallecidos en la Franja producto de los y desde octubre de 2023 ya asciende a 65 mil 141, mientras que los heridos sobrepasan los 165 mil 900, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?