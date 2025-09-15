Más Información

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

Mexicanos en EU cancelan fiestas patrias

Mexicanos en EU cancelan fiestas patrias

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Noroña destaca acción de Emiliano González al salvar a un menor en accidente; “Para que sigan criticando”, dice

Noroña destaca acción de Emiliano González al salvar a un menor en accidente; “Para que sigan criticando”, dice

Crean mural para Alicia Matías, quien protegió a su nieta en explosión de pipa en Iztapalapa

Crean mural para Alicia Matías, quien protegió a su nieta en explosión de pipa en Iztapalapa

Calles cerradas en CDMX por el Grito de Independencia 2025; revisa la lista por alcaldía y en el Centro Histórico

Calles cerradas en CDMX por el Grito de Independencia 2025; revisa la lista por alcaldía y en el Centro Histórico

El Cairo. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ordenaron este lunes al mando militar que tome las medidas necesarias para "activar los mecanismos de defensa conjuntos" para evaluar la "amenaza" ante el de la semana pasada contra, que tenía como objetivo a negociadores de Hamas.

"Los líderes ordenaron al Consejo de Defensa Conjunto del CCG celebrar una reunión urgente en Doha (...) para evaluar la situación de defensa de los países del CCG y las fuentes de amenaza ante la agresión israelí" contra Catar, al tiempo que pidieron al Mando Militar Unificado que tome las "medidas ejecutivas necesarias para activar los mecanismos de defensa conjuntos y las capacidades de disuasión" de los países del .

El CCG está formado por Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Qatar, y Bahréin, siendo estos dos últimos los únicos que tienen una relación diplomática con Israel en la región del golfo.

Lee también

El ataque israelí del pasado día 9 en Doha tuvo como blanco una reunión de negociadores de Hamas mientras debatían una propuesta de Estados Unidos para una tregua en Gaza, lo que no solo ha sido condenado como una "traición" y "" por Doha, si no suscitó temores de los mediadores sobre el respeto de Israel por la labor mediadora y las negociaciones en sí. advirtió que podría atacar a líderes de Hamas en cualquier otro país.

La capital qatarí es sede de una cumbre en la que participan mandatarios de los 22 países de la Liga Árabe y de los 57 países que forman parte de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) para abordar el ataque israelí.

Previo a la cumbre, el enviado especial de para Siria, Thomas Barrack, expresó el apoyo de Estados Unidos a en un encuentro con el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abderrahmán, en Doha.

Lee también

"En nombre del presidente de Estados Unidos y del secretario de Estado estadounidense, , expresé mi apoyo a Qatar y a su primer ministro, el jeque Mohamed bin Abderrahmán Al Thani", publicó Barrack en un escueto mensaje en su perfil oficial de X, acompañado de una fotografía sentado junto al premier qatarí.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025