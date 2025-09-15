El Cairo. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ordenaron este lunes al mando militar que tome las medidas necesarias para "activar los mecanismos de defensa conjuntos" para evaluar la "amenaza" ante el ataque israelí de la semana pasada contra Doha, que tenía como objetivo a negociadores de Hamas.

"Los líderes ordenaron al Consejo de Defensa Conjunto del CCG celebrar una reunión urgente en Doha (...) para evaluar la situación de defensa de los países del CCG y las fuentes de amenaza ante la agresión israelí" contra Catar, al tiempo que pidieron al Mando Militar Unificado que tome las "medidas ejecutivas necesarias para activar los mecanismos de defensa conjuntos y las capacidades de disuasión" de los países del golfo Pérsico.

El CCG está formado por Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, siendo estos dos últimos los únicos que tienen una relación diplomática con Israel en la región del golfo.

El ataque israelí del pasado día 9 en Doha tuvo como blanco una reunión de negociadores de Hamas mientras debatían una propuesta de Estados Unidos para una tregua en Gaza, lo que no solo ha sido condenado como una "traición" y "terrorismo de Estado" por Doha, si no suscitó temores de los mediadores sobre el respeto de Israel por la labor mediadora y las negociaciones en sí. Israel advirtió que podría atacar a líderes de Hamas en cualquier otro país.

La capital qatarí es sede de una cumbre en la que participan mandatarios de los 22 países de la Liga Árabe y de los 57 países que forman parte de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) para abordar el ataque israelí.

Previo a la cumbre, el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, expresó el apoyo de Estados Unidos a Qatar en un encuentro con el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abderrahmán, en Doha.

"En nombre del presidente de Estados Unidos y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresé mi apoyo a Qatar y a su primer ministro, el jeque Mohamed bin Abderrahmán Al Thani", publicó Barrack en un escueto mensaje en su perfil oficial de X, acompañado de una fotografía sentado junto al premier qatarí.

