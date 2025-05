WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump planea anunciar durante su viaje a Arabia Saudí de la próxima semana que Estados Unidos ahora se referirá al golfo Pérsico como golfo Arábigo o golfo de Arabia, según informaron el martes dos funcionarios federales a The Associated Press (AP).

Las naciones árabes han aplicado presión para cambiar el nombre geográfico del cuerpo de agua frente a la costa sur de Irán, mientras que Teherán ha mantenido sus lazos históricos con el golfo.

Los funcionarios federales hablaron bajo condición de anonimato a fin de discutir asuntos delicados. La Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a mensajes en busca de comentarios.

El golfo Pérsico ha sido ampliamente conocido con ese nombre desde el siglo XVI, aunque en muchos países de Medio Oriente predomina el uso de "golfo de Arabia" y “golfo Arábigo”. El gobierno de Irán —anteriormente Persia— amenazó con interponer una demanda contra Google en 2012 por la decisión de la compañía de no etiquetar el cuerpo de agua en sus mapas.

En Google Maps en Estados Unidos, el cuerpo de agua aparece como golfo Pérsico (golfo Arábigo). Apple Maps solo menciona el golfo Pérsico.

Trump puede cambiar el nombre para propósitos oficiales de Estados Unidos, pero no puede dictar cómo se refiere el resto del mundo al cuerpo de agua.

La Organización Hidrográfica Internacional —a la que Estados Unidos pertenece— realiza labores para asegurarse de que todos los mares, océanos y aguas navegables del mundo sean medidos y cartografiados de manera uniforme, y también nombra algunos de ellos. Hay casos en los que los países se refieren al mismo cuerpo de agua o punto de referencia con distintos nombres en su propia documentación.

Además de Arabia Saudí, Trump también visitará Doha, Qatar, y Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, que también comparten ese cuerpo de agua. Originalmente planeado como el primer viaje de Trump al extranjero desde que asumió el cargo el 20 de enero, se produce en un momento en el que intenta un acercamiento con los países del golfo Pérsico mientras busca que inviertan en Estados Unidos y otorguen apoyo en conflictos regionales, incluida la resolución de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, y limitar el avance del programa nuclear de Irán.

Trump también tiene importantes vínculos financieros con los países a través de sus negocios personales, sobre los cuales ha mantenido la propiedad desde el Despacho Oval.

La medida se produce varios meses después de que Trump informó que Estados Unidos se referiría al Golfo de México como Golfo de Estados Unidos.

The Associated Press presentó una demanda contra el gobierno de Trump a principios de este año después de que la Casa Blanca le prohibió a los periodistas de la agencia cubrir la mayoría de sus eventos debido a la decisión del medio de no acatar la orden ejecutiva del mandatario de cambiar el nombre del Golfo de México al de "Golfo de Estados Unidos" dentro de Estados Unidos.

El juez federal Trevor N. McFadden, designado por el presidente Donald Trump, determinó el mes pasado que la Primera Enmienda protege a la AP de cualquier represalia gubernamental por su elección de palabras y ordenó que se restableciera el acceso del medio.

