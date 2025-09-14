Más Información

El español , nominado al por la antología "Monsters: la historia de Lyle y Erik Menendez", hizo un llamado para apoyar al pueblo palestino y a condenar "el genocidio de Israel en Gaza".

"Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel", dijo Bardem durante su paso por la alfombra roja.

Portando una palestina al cuello en apoyo a los gazatíes, el protagonista de "Jamón, jamón" alzó la voz para que los gobiernos tomen cartas en el asunto y sancionar al gobierno israelí.

"Las sanciones deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro", agregó.

Bardem también aludió al Film Workers por Palestinian, una agrupación que, dijo, suman a instituciones y figuras que se dedican a justificar los actos de Israel.

"Esas son las cosas que queríamos ver, que estamos haciendo y que en un día como hoy es importante traerlo aquí al debate", agregó.

"Hay miles, decenas de miles de niños muriéndose de hambre y lo llaman autodefensa. Ahora el mundo por fin sabe lo que está sucediendo", afirmó.

A los más de 60 mil muertos en Gaza, hay que sumar "los que están metidos bajo las los escombros. Lo importante es que es que no se deje de hablar de lo que es importante", sentenció.

