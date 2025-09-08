Más de mil actores, directores, productores y trabajadores de la industria del cine anunciaron que ya dejarán de trabajar con todas aquellas instituciones israelíes que, afirman, están implicadas en el genocidio en Gaza,

Mediante una carta publicada este lunes por el diario "The Guardian", figuras como Gael García, Javier Bardem y el actor de Marvel, Mark Ruffalo, aseguraron que su decisión responde a la falta de acción de los gobiernos del mundo ante la masacre y la crisis humanitaria que sufre el pueblo palestino

“Como cineastas, actores y trabajadores de la industria cinematográfica reconocemos el poder del cine para moldear la percepción. En este momento, donde muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la masacre en Gaza, debemos hacer lo posible para abordar la complicidad en este horror implacable”, se lee en el texto.

Entre sus compromisos destacan no proyectar películas, aparecer en ellas ni colaborar con instituciones, festivales, emisoras y productoras que, de alguna manera, ayuden a encubrir o justificar la opresión palestina .

“Respondemos al llamado de los cineastas palestinos, que han instado a la industria internacional a rechazar el silencio, el racismo y la deshumanización, así como a 'hacer todo lo humanamente posible' para poner fin a la complicidad en su opresión”, agregaron.

Asimismo, revelaron que esta decisión está inspirada en el boicot cultural que ocurrió entre loa década de los 80 y 90, y que contribuyó al fin del apartheid (segregación racial) en Sudáfrica.

En respuesta, la Asociación de Productores de Israel tachó de erróneo el movimiento y aseguró que muchos artistas israelíes trabajan para reflejar la complejidad del conflicto y promover la paz.

La iniciativa se suma a otras acciones recientes para denunciar la guerra en Gaza. A principios del verano pasado, cientos de actores y cineastas, incluidos Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Guillermo del Toro, firmaron una carta abierta criticando el silencio de Hollywood ante la ofensiva militar israelí.

Entre los nombres que también aparecen en la carta se encuentran Yorgos Lanthimos, Tilda Swinton, Josh O'Connor, Cynthia Nixon, Julie Christie, Rebecca Hall, Aimee Lou Wood y Debra Winger. Hasta la noche de este domingo se contaban mil 200 firmantes.

