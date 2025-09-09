El Ejército de Israel lanzó ataques este martes contra altos líderes del grupo islamista Hamas en Qatar, que inmediatamente condenó la acción.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó a "varios miembros de la oficina política del movimiento Hamas en Doha" y que Qatar abrió una investigación "al más alto nivel" sobre este "cobarde ataque".

En un comunicado, Qatar condenó "enérgicamente" esta acción de Israel "contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político en Doha", sin identificar quiénes eran.

"Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes", afirmó el portavoz.

Majed al Ansari indicó que las fuerzas de seguridad y autoridades competentes empezaron a tomar "las medidas necesarias para contener sus repercusiones, y garantizar la seguridad de los residentes y las zonas circundantes".

"Si bien el Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía.

"Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles", sentenció Al Ansari.

Los combatientes palestinos de Hamas en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Israel ataca a líderes de Hamas en Doha

El Ejército israelí anunció un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" del grupo islamista palestino Hamas, sin ofrecer más detalles sobre el lugar del ataque.

Por su parte, el canal catarí Al Jazeera -citando a una fuente de alto rango de Hamas- puntualizó que el ataque israelí tuvo como objetivo una delegación negociadora del grupo islamista palestino Hamas mientras estaba reunida para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamas deponga las armas.

Qatar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político de Hamas en su capital.

