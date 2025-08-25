La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que "muy probablemente" la primera semana de septiembre podría venir a Mexico el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para firmar el acuerdo de Seguridad.

Durante la conferencia matutina de este lunes, Claudia Sheinbaum explicó que será la primera semana la visita de Marco Rubio, visita que estaba pendiente luego de la visita a México de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. No obstante, aclaró que está semana se confirmará la fecha exacta.

"Muy probablemente venga no esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable. Esta semana se confirma", comentó la mandataria federal.

¿Y se estaría firmando este acuerdo de seguridad que está pendiente? "Sí, esa es la idea", respondió Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este 27 y 28 de agosto vienen los Secretarios de Estado de Brasil, de Comercio, de Hacienda, de Relaciones Exteriores Cotedad también. Agricultura, Planificación y Presupuesto, y también viene una delegación de 150 empresarios que van a tener su contraparte en México.

"¿Se estaría dialogando con ellos una eventual visita del Presidente Lula?", se le preguntó.

"Por lo pronto es este encuentro para el fortalecimiento, para la complementariedad de nuestras economías. No solamente hablamos de comercio en algunas áreas, sino de inversiones también, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces va a ser un encuentro muy importante", comentó Sheinbaum.

