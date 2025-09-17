Washington. Un juez de inmigración de Estados Unidos ordenó este miércoles la deportación del activista palestino Mahmoud Khalil a Argelia o Siria, al considerar que omitió información en su solicitud de residencia.

El juez Jamee Comans, con sede en Louisiana, rechazó la moción presentada por Khalil para frenar su expulsión. La defensa dijo a la cadena NBC que cuenta con 30 días a partir del 12 de septiembre para apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, de lo contrario será deportado.

Khalil fue uno de los líderes del grupo estudiantil Columbia University Apartheid Divest, que organizó acampadas y protestas en el campus para exigir un alto el fuego en Gaza y que la universidad retire inversiones vinculadas con Israel.

Lee también Liberan al activista propalestino Mahmoud Khalil en EU; pasó tres meses detenido

En marzo fue detenido por la Patrulla Fronteriza pese a tener estatus legal, aunque entonces un juzgado de Nueva York detuvo el proceso de expulsión.

El activista finalizó en diciembre una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, donde encabezó manifestaciones contra la guerra y fue investigado por un comité disciplinario junto a decenas de estudiantes pro-palestinos.

Su arresto y detención en Louisiana fueron denunciados por organizaciones de derechos humanos como parte de la ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra académicos extranjeros críticos con Israel.

Lee también Lo que hay que saber sobre el caso del activista propalestino Mahmoud Khalil; fue liberado de un centro de detención migratoria

Khalil fue el primero de una serie de estudiantes no estadounidenses detenidos este año en el marco de una campaña de la Administración Trump para controlar los discursos en los campus universitarios.

Así, la Casa Blanca se ha enfrentado con instituciones como Harvard, a la que ha retirado millones en financiación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm