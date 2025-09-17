Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Suspenden indefinidamente show de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Caso Hernán Bermúdez: ¿Por qué el desistimiento de las autoridades mexicanas sobre su solicitud de extradición ayudó a su expulsión?

A casi 11 años del Caso Ayotzinapa, padres de los 43 acusan de investigación "escueta" en el gobierno de Sheinbaum

Noroña acusa a la derecha de intentar ligar a AMLO con huachicol a través de sus hijos Andy y Bobby López Beltrán

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Fiscalía CDMX pide ayuda para identificar a dos víctimas de explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

Washington. Un juez de inmigración de Estados Unidos ordenó este miércoles la deportación del activista palestino a Argelia o Siria, al considerar que omitió información en su solicitud de residencia.

El juez Jamee Comans, con sede en Louisiana, rechazó la moción presentada por Khalil para frenar su expulsión. La defensa dijo a la cadena NBC que cuenta con 30 días a partir del 12 de septiembre para apelar ante la , de lo contrario será deportado.

Khalil fue uno de los líderes del grupo estudiantil Columbia University Apartheid Divest, que organizó acampadas y protestas en el campus para exigir un alto el fuego en Gaza y que la universidad retire inversiones vinculadas con Israel.

En marzo fue detenido por la Patrulla Fronteriza pese a tener estatus legal, aunque entonces un juzgado de Nueva York detuvo el proceso de expulsión.

El activista finalizó en diciembre una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, donde encabezó manifestaciones contra la guerra y fue investigado por un comité disciplinario junto a decenas de estudiantes pro-palestinos.

Su arresto y detención en Louisiana fueron denunciados por organizaciones de derechos humanos como parte de la ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra académicos extranjeros críticos con Israel.

Khalil fue el primero de una serie de estudiantes no estadounidenses detenidos este año en el marco de una campaña de la Administración Trump para controlar los discursos en los campus universitarios.

Así, la Casa Blanca se ha enfrentado con instituciones como Harvard, a la que ha retirado millones en financiación.

desa/mgm

