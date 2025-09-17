La visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, a suelo británico estuvo marcada por varias polémicas en su primer día.

Trump llegó el miércoles al Castillo de Windsor, dando inicio a una visita de Estado de dos días a Reino Unido como invitado del rey Carlos III.

El príncipe William y su esposa Kate estaban presentes para recibir al presidente y a la primera dama, Melania Trump, y los acompañaron para ser recibidos por el rey Carlos III y la reina Camilla. Foto: AP

"Estás preciosa"

El helicóptero Marine One del presidente aterrizó en el Jardín Amurallado privado de la finca de Windsor.

El príncipe William y su esposa Kate estaban presentes para recibir al presidente y a la primera dama, Melania Trump, y los acompañaron para ser recibidos por el rey Carlos III y la reina Camilla.

El saludo entre Kate y Melania fue cordial, en contraste con la espontaneidad de Trump, que al estrechar la mano del príncipe Guillermo lo llamó “amigo” y le dio una palmada en el brazo, mientras que hacia Kate lanzó un cumplido: “Hermosa, estás preciosa”.

El gesto, considerado fuera de protocolo por la prensa británica, fue uno de los momentos más comentados de la jornada.

El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump posan con jóvenes miembros del coro en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Foto: AFP

El sombrero

Melania lució un impactante sombrero púrpura de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro, lo que combinó con un traje oscuro de Dior.

La estilista Marian Kwei opinó, en declaraciones recogidas por la BBC, que la elección de esa vestimenta sugiere que "quiere que todas las miradas estén en su esposo" y sus prioridades, y su color, a juego con la corbata de Trump, sería "un guiño de apoyo a la agenda presidencial".

Durante la toma de posesión de Trump, Melania también usó un sombrero de ala ancho.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump (derecha), llegan con el rey Carlos y la reina Camila para el banquete oficial de Estado en el Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra. Foto: AP

Los vestidos y las críticas

En redes, la primera dama estadounidense también enfrentó serias críticas después de que luciera un vestido de un amarillo sorprendentemente brillante en el banquete formal de Estado, donde Trump y el monarca británico intercambiaron elogios.

Marian Kwei, estilista de celebridades y colaboradora de Vogue, dijo a la BBC que el vestido de Melania "no era del color esperado para ver en un banquete de alto Estado".

"Aunque quizá esté en consonancia con el protocolo de vestimenta estatal, el vestido sin tirantes es un poco atrevido", declaró.

Lee también Trump quiere que cancelen programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers, tras suspensión de show de Jimmy Kimmel

El look de Melania ofreció un marcado contraste con el de la princesa Kate, quien optó por un elegante vestido de encaje dorado con cuello alto y una capa inferior blanca.

La reina asistió al banquete con un vestido azul real de seda marroquí bordado por Fiona Clare, una tiara de zafiro y diamantes y la Orden de la Familia del Rey.

Las insignias del rey Carlos estaban en consonancia con la gran pompa y boato.

La BBC dijo que "llevaba un esmoquin formal y parecía "un monarca en todo sentido", señaló Kwei".

"El rey completó su look con una banda azul real, un color que combinaba con el vestido de Camilla.

"Mientras tanto, el presidente Trump, de 79 años, se vistió de etiqueta para el evento de la noche", reportó la BBC.

Kate Middleton y el príncipe William de Gran Bretaña llegan a un banquete de estado en el Castillo de Windsor, en Windsor. Foto: AP

Otros colores

Camila vistió un vestido azul zafiro -en línea con la corbata azul del rey- con abrigo de Fiona Clare y sombrero de Philip Treacy, completando su atuendo con un broche de zafiros y diamantes.

Kate eligió un vestido burdeos de Emilia Wickstead y sombrero a juego de Jane Taylor, con un broche que, de acuerdo con los analistas, rendía homenaje a su esposo, el príncipe William, y a su difunta suegra, la princesa Diana.

La experta en realeza Victoria Murphy dijo a la BBC que la combinación de colores de la reina y la princesa "refleja la bandera estadounidense y envía un poderoso mensaje diplomático".

Los regalos

La pareja presidencial depositó una corona en la tumba de Isabel II y visitó la Colección Real, donde los monarcas les mostraron objetos de relevancia histórica para Estados Unidos.

Los regalos también tuvieron significado: Trump entregó a Carlos III una réplica de la espada de Eisenhower, mientras que los reyes le obsequiaron un volumen de cuero conmemorativo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de EU y la bandera británica que ondeó en el Palacio de Buckingham el día de su investidura.

Lee también Protestas, arrestos y una proyección de Epstein, en el marco de la visita de Trump a Reino Unido

En el banquete de Estado dominaron los platos con productos de cercanía, pero después se sirvió un Oporto Vintage Warre's 1945 en honor a Trump como 45º y 47º presidente y un coñac Hennessy 1912 del año de nacimiento de su madre, Mary Anne MacLeod, según informó Buckingham.

También se creó un cóctel especial, el 'Transatlantic Whisky Sour', que combina whisky escocés y cítricos con espuma de nueces pecanas y malvavisco tostado sobre una galleta en forma de estrella, evocando el clásico americano S'more, añadió el palacio.

Además de los sendos himnos nacionales interpretados durante la ceremonia militar, en la cena la música incluyó desde 'Nessun Dorma' de Puccini hasta la sintonía de James Bond, interpretada por la Orquesta de Cuerdas del Duque de Edimburgo.

Tras los fastos en Windsor, Trump -a quien más tarde se sumará su esposa- se reunirá el jueves en Chequers con Keir Starmer, premier británico, en una cita más política y controvertida que previsiblemente pondrá a prueba la relación especial.

