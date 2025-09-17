Más Información

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Suman 20 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa; 31 personas siguen hospitalizadas

FES Zaragoza suspende actividades tras recibir un mensaje anónimo con amenazas

Londres. El presidente de Estados Unidos, , fue recibido con honores en el el miércoles, pero afuera del recinto, y en general en londres, esta segunda visita de Estado ha generado un descontento sin precedentes.

Decenas de salieron a las calles de Windsor antes de su visita para corear: "Hey, hey, ho, ho, Donald Trump se tiene que ir" y "Donald Trump no es bienvenido aquí".

"No creo que sea correcto que tengamos a Trump para una segunda visita de Estado debido a su horrible retórica, políticas y acciones hacia las mujeres y las personas de color", expresó Grace Nathew.

El grupo de manifestantes sostenía que decían: "Trump, tu política apesta" y "Vete. Estás contaminando Windsor".

La policía informó que arrestaron a cuatro personas el martes por un acto en el que se proyectó una imagen de Trump y en una torre del Castillo de Windsor, un recordatorio de la relación del presidente con el financiero acusado de abusar de menores.

El artista Kaya Mar llegó con un cuadro enorme con la imagen de Trump vestido de neardental y el aupado en su espalda: "Nuestro rey es una persona muy agradable al brindarle su hospitalidad, pero la verdad es que Trump es un narcisita de la Edad de Piedra, que no tiene protocolo y que lo copa todo", denuncia a EFE.

Tracy Cadas llegó temprano con su pancarta, pero apenas se ha atrevido a mostrarla, pues era la única desde temprano: "Trump, vete, hombrecillo vil sórdido", decía el cartel pintado a mano. Las protestas grandes estaban convocadas en , pero ella ha preferido llegas hasta Windsor.

Esta mujer de 61 años es la primera vez que protesta por algo, pero llegada desde (el británico, al noreste de ), asegura que "necesitaba" mostrar su rechazo porque lo considera "una persona muy peligrosa".

"No creo que esté muy bien informado y cada vez que abre su boca, la seguridad del mundo se tambalea. Una persona no debería tener tanto poder", explica Cadas.

Trump fue recibido por el rey Carlos III en el castillo y disfrutó de un paseo en carruaje tirado por caballos por los terrenos mientras las bandas militares tocaban los himnos nacionales de Estados Unidos y el . Se planeó un banquete lujoso para la noche.

En Londres, a unos 32 kilómetros (20 millas) al este de Windsor, cientos de manifestantes comenzaron a reunirse para una marcha en protesta por su visita.

La Policía Metropolitana se estaba preparando por la movilización de hasta 50 grupos de protesta que saldrán a las calles por la tarde y marcharán hacia el Parlamento.

Más de mil 600 oficiales serán desplegados para mantener el orden en las calles.

