El director del FBI, Kash Patel, dijo que no hay "información creíble" en los archivos de la policía que indique que el delincuente sexual condenado y fallecido Jeffrey Epstein traficaba con mujeres jóvenes.

"No hay información creíble, ninguna", expresó Patel durante una audiencia del Comité Judicial del Senado. "Si la hubiera, habría presentado el caso ayer" y señalado "que traficaba hacia otros individuos", añadió.

