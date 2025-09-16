Más Información
En vivo: Primer desfile militar de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto este 16 de septiembre
Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto
AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español
Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo
Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX
El director del FBI, Kash Patel, dijo que no hay "información creíble" en los archivos de la policía que indique que el delincuente sexual condenado y fallecido Jeffrey Epstein traficaba con mujeres jóvenes.
"No hay información creíble, ninguna", expresó Patel durante una audiencia del Comité Judicial del Senado. "Si la hubiera, habría presentado el caso ayer" y señalado "que traficaba hacia otros individuos", añadió.
Lee también The New York Times denuncia tentativa de "amordazar el periodismo independiente", tras demanda millonaria de Trump
Donald Trump asegura que EU ha atacado 3 embarcaciones cerca del mar Caribe, provenientes de Venezuela
mcc