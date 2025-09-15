El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que planea presentar una demanda por difamación y calumnia por 15 mil millones de dólares contra el diario The New York Times.

"Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnia por 15 mil millones de dólares contra The New York Times", escribió Trump en una publicación en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

La demanda se presentará en Florida, dijo Trump.

Trump acusó al Times de ser "uno de los periódicos más degenerados de la historia de nuestro país, convirtiéndose en un auténtico 'portavoz' del Partido Demócrata de izquierda radical".

En particular, Trump mencionó el respaldo del Times a la campaña de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, en las elecciones de 2024. "Harris ocupó el centro de la portada del New York Times, ¡algo INÉDITO hasta la fecha!".

Según Trump, este medio estadounidense "lleva décadas mintiendo sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mis negocios, el movimiento America First, MAGA y nuestra nación en su conjunto", aunque no dio ningún detalle acerca de las mentiras a las que se refiere.

Trump se declaró "ORGULLOSO de hacer responsable a este 'trapo' que antes era respetado", y recordó que ya ha demandado a otros medios a los que acusa de difundir fake news, como ABC News, CBS News y Paramount que, dijo, "sabían que me estaban difamando falsamente a través de un sofisticado sistema de alteración de documentos e imágenes, lo que, en efecto, era una forma maliciosa de difamación, y por lo tanto, se acordó una indemnización récord".

Trump acusó que "se ha permitido al New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba YA!".

Trump ganó una demanda contra Paramount/CBS por una entrevista que transmitió CBS con Harris y que el mandatario señaló fue editada "engañosamente" para favorecer a la exvicepresidenta estadounidense. La empresa acordó pagar 16 millones de dólares.

Por su parte, la cadena ABC News acordó pagar a Trump 15 millones de dólares para resolver una demanda por difamación, luego de que el presentador estrella del medio, George Stephanopoulos, dijera falsamente que Trump había sido declarado "responsable de violación", cuando en realidad fue señalado por "abuso sexual", que la ley consigna de manera distinta.

Además, Trump anunció una demanda contra el diario The Wall Street Journal, luego de que este publicara una supuesta carta de cumpleaños "picante" que atribuyó al actual mandatario y cuyo destinatario era el hoy fallecido financista Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores. Trump rechaza que la carta, enmarcada en un dibujo de un torso desnudo de mujer, sea suya.

