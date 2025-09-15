Más Información

Washington. El presidente de EU, , dijo este lunes que el diálogo comercial en entre su país y China ha transcurrido "muy bien" y adelantó que "terminará pronto", con resultados prometedores para una empresa que los jóvenes estadounidenses "querían salvar", en aparente referencia a .

"¡La gran reunión comercial en entre de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una 'cierta' empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!", escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente anunció también que dialogará por teléfono con su homólogo chino el próximo viernes y aseguró que entre ambas naciones "¡la relación sigue siendo muy fuerte!".

Las delegaciones comerciales de y Beijing se han reunido en la capital española desde el fin de semana en su cuarta ronda de negociaciones en busca de un acuerdo sobre, controles de exportación y el futuro de TikTok, a dos días de que se cumpla el plazo para que la plataforma de vídeos deje de funcionar en EU.

El encuentro se produce tras la prórroga en agosto de la que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30% para los bienes chinos y el 10% para los estadounidenses.

Trump ya había dicho el domingo que el futuro de TikTok en el país estadounidense depende de . "Quizás la dejemos morir, o quizás... no sé, depende", dijo a la prensa.

El próximo miércoles vence el plazo legal para que la empresa china venda TikTok o la aplicación dejará de funcionar en Estados Unidos.

Aunque durante su primer mandato criticó abiertamente a la compañía, ahora defiende el uso de la plataforma como herramienta para conectar con el electorado más joven.

China y EU pactan un "marco" para un acuerdo sobre TikTok

Estados Unidos y China pactaron un "marco" para un acuerdo sobre la aplicación TikTok, anunció este lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en el segundo día de negociaciones comerciales entre ambos países en Madrid.

"Tenemos un marco para un ", indicó ante periodistas Bessent, quien agregó que el pacto se cerrará en una llamada el viernes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping.

ss

Google News

