Washington. El presidente de EU, Donald Trump, dijo este lunes que el diálogo comercial en Madrid entre su país y China ha transcurrido "muy bien" y adelantó que "terminará pronto", con resultados prometedores para una empresa que los jóvenes estadounidenses "querían salvar", en aparente referencia a TikTok.

"¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una 'cierta' empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!", escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente anunció también que dialogará por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping el próximo viernes y aseguró que entre ambas naciones "¡la relación sigue siendo muy fuerte!".

Lee también Trump afirma que TikTok tiene "compradores" en EU; preocupaciones sobre privacidad y seguridad estaban "muy sobrevaloradas", dice

Las delegaciones comerciales de Washington y Beijing se han reunido en la capital española desde el fin de semana en su cuarta ronda de negociaciones en busca de un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok, a dos días de que se cumpla el plazo para que la plataforma de vídeos deje de funcionar en EU.

El encuentro se produce tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30% para los bienes chinos y el 10% para los estadounidenses.

Trump ya había dicho el domingo que el futuro de TikTok en el país estadounidense depende de China. "Quizás la dejemos morir, o quizás... no sé, depende", dijo a la prensa.

Lee también Casa Blanca lanza cuenta de Tik Tok; mientras red social sigue en el limbo respecto a su venta en EU

El próximo miércoles vence el plazo legal para que la empresa china ByteDance venda TikTok o la aplicación dejará de funcionar en Estados Unidos.

Aunque durante su primer mandato criticó abiertamente a la compañía, ahora defiende el uso de la plataforma como herramienta para conectar con el electorado más joven.

China y EU pactan un "marco" para un acuerdo sobre TikTok

Estados Unidos y China pactaron un "marco" para un acuerdo sobre la aplicación TikTok, anunció este lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en el segundo día de negociaciones comerciales entre ambos países en Madrid.

Lee también Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

"Tenemos un marco para un acuerdo de TikTok", indicó ante periodistas Bessent, quien agregó que el pacto se cerrará en una llamada el viernes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss