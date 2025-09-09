En otro video contra la migración ilegal, la embajada de Estados Unidos en México alertó por una falsa ruta migrante promovida en TikTok, que supuestamente sale de Puebla para llegar a Los Ángeles, California.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, señaló a "Los Trejos de Nuevo Laredo" de promover este falso trayecto que supuestamente combina auto, avioneta y finalmente un cruce en lancha.

Denunció que se anuncian salidas desde Tehuacán, Puebla, mostrando la logística de estos viajes ilegales. Además, dijo que este grupo promueve falsamente el cruce con el uso de teléfonos celulares y drones "para vigilar las patrullas y burlar las cámaras de seguridad en la frontera con Estados Unidos ".

Una familia de migrantes, que incluye a dos niños, espera en la frontera de EU con México. Foto: EFE

"No Te Arriesgues. Aunque parezca bien preparado el viaje, la seguridad en la frontera es más fuerte que nunca y no podrás pasar", enfatizó la embajada estadounidense en nuestro país.

"No caigas en la trampa: eso solo pone tu vida en peligro", advirtió.

Con una imagen de las trajineras de Xochimilco, la embajada insistió en la campaña "Power Mexicano" para evitar la migración ilegal hacia Estados Unidos.

