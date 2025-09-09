Más Información

Van contra Roberto Blanco Cantú y tres socios más; "El señor de los buques" está implicado en el caso de huachicol fiscal

Van contra Roberto Blanco Cantú y tres socios más; "El señor de los buques" está implicado en el caso de huachicol fiscal

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

En otro video contra la , la embajada de Estados Unidos en México alertó por una falsa ruta migrante promovida en TikTok, que supuestamente sale de para llegar a Los Ángeles, California.

La embajada, a cargo de , señaló a "" de promover este falso trayecto que supuestamente combina auto, avioneta y finalmente un cruce en lancha.

Denunció que se anuncian salidas desde Tehuacán, Puebla, mostrando la logística de estos viajes ilegales. Además, dijo que este grupo promueve falsamente el cruce con el uso de teléfonos celulares y drones "para vigilar las patrullas y burlar las cámaras de seguridad en la frontera con Estados Unidos ".

Lee también

Una familia de migrantes, que incluye a dos niños, espera en la frontera de EU con México. Foto: EFE
Una familia de migrantes, que incluye a dos niños, espera en la frontera de EU con México. Foto: EFE

"No Te Arriesgues. Aunque parezca bien preparado el viaje, la seguridad en la frontera es más fuerte que nunca y no podrás pasar", enfatizó la embajada estadounidense en nuestro país.

"No caigas en la trampa: eso solo pone tu vida en peligro", advirtió.

Con una imagen de las trajineras de Xochimilco, la embajada insistió en la campaña "Power Mexicano" para evitar la migración ilegal hacia Estados Unidos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses