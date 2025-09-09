Más Información

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

Paquete Económico 2026 asigna mega presupuesto para Pemex; es un aumento en términos reales del 7%

Marina dice que buscó corrupción y no la halló

SRE alerta a mexicanos en Nepal por jornada violenta con quema del Parlamento; embajada está al pendiente

“Morena quiere repartir costo de toda la corrupción”: Ernesto Ruffo, socio de Ingemar

Guerra Chapiza - Mayiza deja mil 850 muertos y 615 arrestos

Inflación anual registra ligero avance en agosto; llega a 3.57% y frena retroceso de los últimos dos meses

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

Vinculan a proceso por enriquecimiento ilícito a exfuncionaria de Cecop en Sonora; pagó su boda con recursos del erario

La Administración del presidente negó este martes que los agentes migratorios estadounidenses arresten a personas en función de su aspecto físico y aseguró que se consideran "muchos factores" a la hora de llevar a cabo una .

Así lo expresó el llamado "" de la Casa Blanca, Tom Homan, un día después de que el Tribunal Supremo suspendiera un fallo de una corte inferior que impedía realizar arrestos en Los Ángeles basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable.

"Los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no utilizan el perfil racial. La ley establece que para arrestar a alguien se necesita una sospecha razonable y eso es exactamente lo que hacen los hombres y mujeres de ICE", explicó Homan a la prensa desde la Casa Blanca.

El funcionario agregó que los agentes migratorios consideran "muchos factores" antes de detener a una persona y aseguró que reciben entrenamiento cada seis meses, basado en la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual prohíbe las detenciones arbitrarias.

Redada en planta Hyundai Motor Group en Georgia. Foto: AFP
Organizaciones defensoras de migrantes critican política migratoria de Trump

Las redadas migratorias conducidas por la Administración Trump han sido criticadas por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que denuncian que estas se basan en la apariencia de las personas, el color de piel, los tatuajes, el idioma que hablan -como el español- o el tipo de trabajo que desempeñan.

En julio, un tribunal de California prohibió al Gobierno realizar arrestos basados en prejuicios raciales o sin causa justificada, pero este lunes el Tribunal Supremo suspendió ese fallo.

La decisión representa un duro revés para los inmigrantes del sur de California afectados por las redadas masivas. “Cuando ICE me detuvo, nunca mostraron una orden judicial ni explicaron por qué. ¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien? Eso no es justicia. Es racismo con placa”, declaró -en un comunicado- Pedro Vásquez Perdomo, el inmigrante que encabeza la querella judicial contra la Casa Blanca.

