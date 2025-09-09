Más Información

Washington.- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, bromeó con usar su "superpoder quitavisas" en respuesta a reportes sobre la participación del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en un supuesto plan para perpetuar al chavismo en el poder en .

Landau, que hace unos días publicó en redes una foto suya con una placa donde se identifica como "El Quitavisas", reaccionó en X a un reportaje de Diario de las Américas donde se relaciona a Zapatero con un presunto complot para "sacrificar" al mandatario venezolano Nicolás Maduro y así asegurar la continuación de un gobierno de izquierda en el país sudamericano "neochavista".

"¿Será esta la señal para EL QUITAVISAS?", respondió el funcionario estadounidense en español junto a una imagen del superhéroe Batman acudiendo al llamado de una "'batiseñal" con las palabras "quitavisas".

Lee también

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (Foto: EFE)
El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (Foto: EFE)

No es la primera vez que Landau responde públicamente en redes a publicaciones donde se denuncia a supuestos simpatizantes de los gobiernos de Cuba y Venezuela que se encuentran en territorio estadounidense o tienen visados válidos para ingresar en la nación norteamericana.

En la mayoría de sus interacciones ha utilizado el meme del "Caballero Oscuro" y su propia foto para insinuar que estaría dispuesto a retirar los visados a los denunciados.

En junio pasado, Landau ordenó cancelar la visa de la funcionaria oficialista mexicana, Melissa Cornejo, por un "vulgar posteo" en X donde ésta expresó de forma soez su inconformidad por la cancelación de visas estadounidenses a quienes difundieran contenido a favor de las protestas en respaldo a migrantes tras las redadas en Los Ángeles.

El uso de memes y llamativas "bromas" en redes sociales ha sido una práctica a la que recurre con frecuencia la administración de presidente Donald Trump.

Lee también

El propio Trump ha publicado criticadas imágenes hechas con inteligencia artificial, entre ellas una reciente donde evoca a la película "Apocalypse now" como amenaza antes de ordenar el inicio de la operación "Midway Blitz" para incrementar las redadas y las deportaciones de migrantes indocumentados en Chicago, dominada por demócratas.

En el mensaje, el mandatario aparece ataviado en uniforme militar frente al paisaje ardiente de la ciudad de Chicago con la frase "Amo el olor de las deportaciones en la mañana".

