Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Marina dice que buscó corrupción y no la halló

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

La mañanera de Sheinbaum, 9 de septiembre, minuto por minuto

Paquete Económico 2026 asigna mega presupuesto para Pemex; es un aumento en términos reales del 7%

Vuelca pipa en la México-Puebla, cierran autopista en ambos sentidos; consulta las rutas alternas

“Morena quiere repartir costo de toda la corrupción”: Ernesto Ruffo, socio de Ingemar

Guerra Chapiza - Mayiza deja mil 850 muertos y 615 arrestos

Inflación anual registra ligero avance en agosto; llega a 3.57% y frena retroceso de los últimos dos meses

Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios

Entregan los cuerpos de las 10 víctimas del choque en Atlacomulco; familias exigen justicia y apoyo tras la tragedia

Detienen a tres líderes de La Barredora y les decomisan bienes

La Casa Blanca compartió la imagen de un , muñecos chinos con popularidad mundial, inspirado en un migrante guatemalteco deportado, mientras la Administración de Donald Trump eleva el uso de ilustraciones en redes sociales para su campaña de .

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X e Instagram compartió una imagen con el título '' (Labubu de edición deportada), con la ilustración de un guatemalteco esposado y la leyenda 'depredador sexual arrestado por ICE' (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

"WTF. Tal vez los Labubus son demoníacos", dice el mensaje sobre la ilustración.

La imagen corresponde a Cristian Soto Galeano, un ciudadano de Guatemala con enanismo detenido el lunes por ICE en Nueva Orleans que estuvo sentenciado a dos años de prisión por "comportamiento indecente" con una persona menor de edad, según expuso la Casa Blanca en un mensaje posterior.

Casa Blanca a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla
Casa Blanca a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

"Estamos listos para afrontar cualquier reto, grande o pequeño", establece la publicación de ICE sobre el arresto.

Casa Blanca y su campaña de deportaciones

La Casa Blanca utilizó un diseño de los Labubus, muñecos de peluche coleccionables con forma de elfo diseñados por la compañía Pop Mart de Honk Kong, que este año estima vender un récord de 1 mil millones de dólares de ellos gracias al furor que han causado entre artistas, celebridades y coleccionistas.

Esta imagen refleja que la Casa Blanca ha intensificado su uso de diseños generados también con inteligencia artificial (IA) para reivindicar su campaña de deportaciones.

Trump publicó apenas el domingo una imagen en su cuenta de Truth Social con la leyenda 'Chipocalypse Now' para advertir del despliegue de fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional y agentes del ICE en Chicago.

"Amo el olor a deportaciones en la mañana. Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de Guerra", escribió el mandatario en referencia al nuevo nombre del Departamento de Defensa.

sg/mcc

