Beijing. Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, hablaron sobre la posibilidad de que los seres humanos vivan hasta 150 años e incluso alcancen la inmortalidad, según captó un micrófono de ambiente cuando se dirigían a la tribuna para asistir al desfile militar en plaza de Tiananmen.

"Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño", se oyó decir en ruso al intérprete que traducía las palabras de Xi a Putin en la señal de la televisión china distribuida por la agencia Bloomberg.

La respuesta del presidente ruso traducida al chino mandarín fue: "Gracias al desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes e incluso alcanzar la inmortalidad".

A ello, Xi Jinping replicó que "los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años".

En una rueda de prensa, transmitida en directo por la televisión estatal rusa, el jefe del Kremlin confirmó que hablaron con Xi de longevidad. "Sí, cuando asistimos al desfile, el presidente (Xi) habló de ello", contestó Putin al ser preguntado sobre el particular.

Agregó que en su momento el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido en junio del 2023, "desarrolló activamente" este tema de la longevidad.

"Pues bien, sí, los métodos modernos de curación, la medicina, incluso todo tipo de cirugía relacionada con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad abrigar la esperanza de que la vida activa se prolongará de forma diferente a la actual", resumió el mandatario ruso.

China realizó un desfile militar en plaza de Tiananmen. Foto: AFP

China es "imparable", afirma Xi junto a Kim y Putin durante gran desfile militar en Beijing

Los dirigentes norcoreano, Kim Jong Un, y ruso, Vladímir Putin, acompañaron a Xi en el gran desfile militar celebrado el miércoles en Beijing, que puso fin a una semana de grandilocuentes declaraciones diplomáticas del presidente chino y sus aliados contra Occidente.

En unas escenas sin precedentes, Xi estrechó la mano de ambos líderes y charló con ellos mientras caminaban por una alfombra roja en la céntrica Plaza de Tiananmen, con Putin a su derecha y Kim a su izquierda.

El presidente chino, Xi Jinping (centro); el líder ruso, Vladimir Putin (a la izquierda), y el dirigente norcoreano, Kim Jong-un (a la derecha), este miércoles en una pantalla antes del gran desfile militar en Beijing. Foto: Jade Gao / AFP

Al inicio del desfile, el presidente chino advirtió que el mundo aún se enfrenta a "la elección entre la paz o la guerra" y afirmó que China es "imparable", aunque no hizo referencias explícitas a Estados Unidos o a cuestiones controvertidas, como Taiwán o los aranceles aduaneros.

Una salva de 80 cañonazos sirvieron de pistoletazo de salida para el espectáculo, que conmemoró el 80º del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En las tribunas, miles de personas corearon canciones patrióticas.

Durante los 90 minutos que duró el desfile, China mostró toda la gama de su armamento, incluyendo drones submarinos, tanques, armas láser o aeronaves.

