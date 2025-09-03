Más Información

Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional; dialogan sobre seguridad fronteriza

Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave

"Venezuela está creándonos un tremendo problema", dice Trump tras ataque a embarcación en el Caribe; "no lo vamos a consentir", advierte

En 7 meses, Gabinete de Seguridad asegura 5 mil 339 armas y 67 toneladas de droga; hay más de seis mil detenidos

Boletos para el Mundial 2026 tendrán un rango de precio entre 60 y seis mil 730 dólares; ya hay fecha para el inicio de venta

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Cuatro de los plaguicidas prohibidos por el Gobierno de México provocan cáncer; también dejan huella tóxica en ecosistemas

Exdiputada Clemente se lanza contra morenista Camila Martínez; IMSS para taxis de apps sólo es para recaudar más impuestos, reclama

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Atacan con ponchallantas la camioneta blindada del Secretario de Seguridad Pública de Culiacán; no hubo lesionados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Beijing. Los presidentes de China, , y Rusia, , hablaron sobre la posibilidad de que los seres humanos vivan hasta 150 años e incluso alcancen la inmortalidad, según captó un micrófono de ambiente cuando se dirigían a la tribuna para asistir al desfile militar en plaza de Tiananmen.

"Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño", se oyó decir en ruso al intérprete que traducía las palabras de Xi a Putin en la señal de la televisión china distribuida por la agencia Bloomberg.

La respuesta del presidente ruso traducida al chino mandarín fue: "Gracias al desarrollo de la biotecnología, los pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes e incluso alcanzar la".

A ello, Xi Jinping replicó que "los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años".

En una rueda de prensa, transmitida en directo por la televisión estatal rusa, el jefe del confirmó que hablaron con Xi de longevidad. "Sí, cuando asistimos al desfile, el presidente (Xi) habló de ello", contestó Putin al ser preguntado sobre el particular.

Agregó que en su momento el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido en junio del 2023, "desarrolló activamente" este tema de la longevidad.

"Pues bien, sí, los métodos modernos de curación, la medicina, incluso todo tipo de cirugía relacionada con el reemplazo de órganos, permiten a la abrigar la esperanza de que la vida activa se prolongará de forma diferente a la actual", resumió el mandatario ruso.

China realizó un desfile militar en plaza de Tiananmen. Foto: AFP
China es "imparable", afirma Xi junto a Kim y Putin durante gran desfile militar en Beijing

Los dirigentes norcoreano, , y ruso, Vladímir Putin, acompañaron a Xi en el gran desfile militar celebrado el miércoles en Beijing, que puso fin a una semana de grandilocuentes del presidente chino y sus aliados contra Occidente.

En unas escenas sin precedentes, Xi estrechó la mano de ambos líderes y charló con ellos mientras caminaban por una alfombra roja en la céntrica Plaza de Tiananmen, con Putin a su derecha y Kim a su izquierda.

El presidente chino, Xi Jinping (centro); el líder ruso, Vladimir Putin (a la izquierda), y el dirigente norcoreano, Kim Jong-un (a la derecha), este miércoles en una pantalla antes del gran desfile militar en Beijing. Foto: Jade Gao / AFP
Al inicio del desfile, el presidente chino advirtió que el mundo aún se enfrenta a "la elección entre la paz o la " y afirmó que China es "imparable", aunque no hizo referencias explícitas a o a cuestiones controvertidas, como Taiwán o los aranceles aduaneros.

Una salva de 80 cañonazos sirvieron de pistoletazo de salida para el espectáculo, que conmemoró el 80º del aniversario del fin de la . En las tribunas, miles de personas corearon canciones patrióticas.

Durante los 90 minutos que duró el desfile, China mostró toda la gama de su armamento, incluyendo drones submarinos, tanques, armas láser o aeronaves.

