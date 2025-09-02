Más Información

Beijing. El líder de Corea del Norte, , llegó a Beijing, donde el miércoles participará en un gran junto a los presidentes de China y Rusia.

El tren en el que viajaba Kim llegó el martes por la tarde a la Estación de Beijing y allí fue recibido por Cai Qi, el quinto funcionario de más alto rango en China, y por el canciller Wang Yi, según la agencia oficial norcoreana de noticias KCNA.

Kim, el presidente chinoy el ruso se unirán a más de 20 líderes mundiales en un desfile que conmemorará los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial.

China quiere mostrar su potencia militar con tropas marchando en formación, revistas aéreas y armamento de última tecnología en la Plaza de Tiananmen.

El país ha promocionado su desfile como una muestra de unidad con otros países, y la asistencia del dirigente de será la primera ocasión en que aparezca junto a Xi y Putin en el mismo evento.

Kim Jong-un reaparece en la escena internacional

Se trata del segundo viaje de Kim al extranjero en seis años y el norcoreano vino al parecer acompañado de su hija, Kim Ju Ae, dijo el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur a la prensa.

Fotos publicadas el martes por KCNA muestran al líder fumando un fuera de su tren verde oliva, acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui, y su estrecho colaborador Jo Yong Won.

En otra imagen se le ve sonriendo dentro de un lujoso vagón revestido de madera, frente a una bandera norcoreana y el emblema nacional.

Esta visita de Kim "formaliza la relación trilateral China--Corea del Norte ante el público", dijo Soo Kim, consultora de riesgos geopolíticos y exanalista de la CIA, a AFP.

Kim disfrutó de un breve período de de alto nivel a partir de 2018, cuando se reunió en varias ocasiones con el presidente estadounidense, y con el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in.

Sin embargo, se retiró de la escena internacional tras el fracaso de una cumbre con Trump en Hanói, la capital de, en 2019.

Kim permaneció en Corea del Norte durante toda la pandemia de , pero se reunió con Putin en el extremo oriental de Rusia en 2023.

Beijing refuerza seguridad por visita de Putin y Kim Jong-un

La seguridad en Beijing se ha reforzado considerablemente con vistas al desfile. Los soldados han tomado posiciones en los puentes y en las esquinas de las calles.

Se han colocado kilómetros de barreras metálicas a lo largo de las avenidas y por toda la ciudad han aparecido instalaciones artísticas con flores, palomas y un emblema que muestra la con la inscripción "1945-2025".

Millones de chinos murieron durante un prolongado conflicto con el Imperio japonés en los años 1930 y 1940, que se convirtió en parte del tras el ataque de Tokio a Pearl Harbor en 1941.

Por el momento, las autoridades han guardado silencio sobre el armamento que se exhibirá en el desfile, pero los analistas militares ya han detectado nuevos sistemas, entre ellos lo que podría ser una gigantesca arma láser.

El evento del miércoles culmina una semana diplomática muy intensa para Xi, quien el domingo y el lunes recibió en la ciudad portuaria de Tianjin (norte) a líderes euroasiáticos en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái para promover una gobernanza mundial alternativa.

Beijing y Moscú se han referido a ese bloque, que representa casi la mitad de la y el 23.5% del PIB del planeta, como una alternativa a la .

Durante la cita, Xi criticó el "comportamiento intimidatorio" de ciertos países, en una referencia velada a Estados Unidos, mientras que Putin defendió la ofensiva de en y culpó a Occidente de desencadenar el conflicto.

Ambos líderes destacaron este martes que las relaciones ruso-chinas "están en un nivel sin precedentes".

