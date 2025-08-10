Más Información

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Vinculan a proceso a presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas; investigación seguirá por cuatro meses

Vinculan a proceso a presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas; investigación seguirá por cuatro meses

Laura Burgos gana medalla de oro en muaythai en los World Games; venció a Martyna Kierczynska

Laura Burgos gana medalla de oro en muaythai en los World Games; venció a Martyna Kierczynska

Regalos de oro: la estrategia para acercarse a Trump; van 117 obsequios provenientes de manos extranjeras

Regalos de oro: la estrategia para acercarse a Trump; van 117 obsequios provenientes de manos extranjeras

Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027, anticipa Sheinbaum; viaje entre entidades durará una hora y 15 minutos

Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027, anticipa Sheinbaum; viaje entre entidades durará una hora y 15 minutos

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Noroña acusa "campaña negra" contra Adán Augusto; medios y oposición están “enlodando su nombre”, señala

Noroña acusa "campaña negra" contra Adán Augusto; medios y oposición están “enlodando su nombre”, señala

Ejército se equipa contra explosivos y narcominas

Ejército se equipa contra explosivos y narcominas

Enciende alertas caída de remesas para familias pobres

Enciende alertas caída de remesas para familias pobres

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

Un hombre sobrevivió colgado de un de alta velocidad, indicó la empresa estatal de , al parecer cuando el tren partió el sábado mientras él fumaba un cigarrillo en el andén.

El hombre se agarró a la puerta exterior en la tarde del sábado en St Poelten, oeste de , dijo a AFP el portavoz de los ferrocarriles, Herbert Hofer, y luego fue subido a bordo tras una parada de emergencia.

"Es muy irresponsable, este tipo de cosas termina por lo regular con una muerte", añadió.

Lee también

"Y no solo está poniendo peligro su propia persona, si usted termina debajo del tren hay , policía, que vendrán", añadió.

El tren iba de Zurich, en , hacia la capital austriaca y salió a tiempo de Sankt Poelten, pero llegó a Viena con un retardo de siete minutos.

Citando a un pasajero que iba a bordo, el tabloide austriaco Heute dijo que el hombre saltó entre dos vagones cuando el tren se iba después de una parada en Sankt Poelten.

Lee también

El hombre se aprovechó de que había una parada en la para fumar un cigarrillo en el andén, señaló Heute.

Ya aferrado al tren, empezó a golpear las ventanas para llamar la atención, señaló Heute, lo que llevó a que el conductor del tren activara el freno de emergencia y la subió el hombre a bordo.

El hombre es un argelino de 24 años y fue llevado por la policía luego de que el llegó a la estación Meidling de Viena, añadió Heute.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos. Foto: Adobe /RENAPO

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

¿Quieres la ciudadanía? Estados Unidos advierte que fraude matrimonial se castiga con cárcel y multas

Museo de Arte de Denver.

Guía para visitar el Museo de Arte de Denver: Costos, exposiciones y qué saber antes de ir