Un hombre sobrevivió colgado de un tren austriaco de alta velocidad, indicó la empresa estatal de ferrocarriles, al parecer cuando el tren partió el sábado mientras él fumaba un cigarrillo en el andén.

El hombre se agarró a la puerta exterior en la tarde del sábado en St Poelten, oeste de Viena, dijo a AFP el portavoz de los ferrocarriles, Herbert Hofer, y luego fue subido a bordo tras una parada de emergencia.

"Es muy irresponsable, este tipo de cosas termina por lo regular con una muerte", añadió.

"Y no solo está poniendo peligro su propia persona, si usted termina debajo del tren hay rescatistas, policía, bomberos que vendrán", añadió.

El tren iba de Zurich, en Suiza, hacia la capital austriaca y salió a tiempo de Sankt Poelten, pero llegó a Viena con un retardo de siete minutos.

Citando a un pasajero que iba a bordo, el tabloide austriaco Heute dijo que el hombre saltó entre dos vagones cuando el tren se iba después de una parada en Sankt Poelten.

El hombre se aprovechó de que había una parada en la estación para fumar un cigarrillo en el andén, señaló Heute.

Ya aferrado al tren, empezó a golpear las ventanas para llamar la atención, señaló Heute, lo que llevó a que el conductor del tren activara el freno de emergencia y la tripulación subió el hombre a bordo.

El hombre es un argelino de 24 años y fue llevado por la policía luego de que el tren llegó a la estación Meidling de Viena, añadió Heute.

