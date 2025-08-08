Más Información

Irapuato, Gto.- El maquinista del tren involucrado en el que dejó seis personas muertas en Irapuato, permanece atrincherado en la locomotora delantera, después de más de 34 horas del accidente.

Policías municipales y agentes de Tránsito permanecen en alerta a corta distancia para evitar que el conductor se dé a la fuga.

Hasta las 22:00 horas de este 7 de agosto de 2025, los oficiales estaban en espera de que saliera para detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Publico.

Con reservas, los agentes comentaron que desde el exterior es complicado abrir la locomotora porque es como “una caja fuerte”.

En la unidad están el operador y tres personas más desde el mediodía de este miércoles en que la locomotora trasera se safó del convoy e impactó a cuatro vehículos en dos cruceros.

El maquinista se detuvo a casi un kilómetro de distancia de los puntos en los que ocurrió la tragedia.

La locomotora que se desenganchó del ferrocarril chocó a cuatro vehículos en los cruces ferroviarios de las colonias Europa y Primero de Mayo.

El maquinista sigue bajo llave en la cabina presuntamente en espera del representante del sindicato y de asesoría legal, mientras tanto personas cercanas los abastecían de alimentos y agua.

En redes sociales circulan videos del momento en el que la locomotora errante impacta y arrastra a los ocupantes de un automóvil en el que tres personas fallecieron.

