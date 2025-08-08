Irapuato, Gto.- El maquinista del tren involucrado en el choque ferroviario que dejó seis personas muertas en Irapuato, permanece atrincherado en la locomotora delantera, después de más de 34 horas del accidente.

Policías municipales y agentes de Tránsito permanecen en alerta a corta distancia para evitar que el conductor se dé a la fuga.

Hasta las 22:00 horas de este 7 de agosto de 2025, los oficiales estaban en espera de que saliera para detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Publico.

Con reservas, los agentes comentaron que desde el exterior es complicado abrir la locomotora porque es como “una caja fuerte”.

En la unidad están el operador y tres personas más desde el mediodía de este miércoles en que la locomotora trasera se safó del convoy e impactó a cuatro vehículos en dos cruceros.

El maquinista se detuvo a casi un kilómetro de distancia de los puntos en los que ocurrió la tragedia.

La locomotora que se desenganchó del ferrocarril chocó a cuatro vehículos en los cruces ferroviarios de las colonias Europa y Primero de Mayo.

El maquinista sigue bajo llave en la cabina presuntamente en espera del representante del sindicato y de asesoría legal, mientras tanto personas cercanas los abastecían de alimentos y agua.

En redes sociales circulan videos del momento en el que la locomotora errante impacta y arrastra a los ocupantes de un automóvil en el que tres personas fallecieron.

