Tras el trágico accidente donde un tren de Ferromex impactó contra tres vehículos, la empresa informó que ya revisa la caja negra de la unidad y trabaja para determinar las causas por las que una locomotora se habría separado del convoy.

El incidente, ocurrido la tarde de este miércoles en Irapuato, Guanajuato, dejó un saldo preliminar de al menos seis personas fallecidas y dos más gravemente heridas.

De acuerdo con la compañía, la prioridad inmediata ha sido colaborar con las autoridades y facilitar toda la información necesaria para esclarecer el hecho.

Ferromex expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que se mantendrá atenta a los avances de la investigación abierta por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), la cual ya confirmó el inicio del procedimiento oficial para determinar responsabilidades, conforme a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Mientras tanto, la institución informó que se encuentra reforzando sus protocolos de revisión y seguridad operativa en la zona, con el objetivo de evitar que hechos como este se repitan.

