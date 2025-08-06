Luego del trágico accidente ocurrido la tarde de este martes en Irapuato, Guanajuato, en el que un tren de la empresa Ferromex impactó contra tres vehículos, dejando al menos seis personas fallecidas y dos más gravemente heridas; La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) emitió una tarjeta informativa donde confirmó que ya se ha iniciado el procedimiento de investigación para esclarecer las causas del siniestro.

El choque, que ocurrió en las colonias Europa y Primero de Mayo, provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia y ha generado conmoción tanto en la comunidad local como a nivel nacional, dada la gravedad del incidente.

De acuerdo con la ARTF, diversos equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del incidente para atender a las personas lesionadas y efectuar su traslado a hospitales, donde permanecen bajo valoración médica.

Lee también Madres buscadoras protestan frente a Fiscalía de Guanajuato; exigen transparencia por fosa encontrada en La Calera, Irapuato

La agencia informó que se ha abierto una investigación conforme a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, así como en su reglamento.

Ya que tienen como objetivo el determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Tren choca contra tres vehículos en Guanajuato (06/08/2025). Foto: Especial

Además, se aseguró que el Gobierno de México, a través de la ARTF, está colaborando con autoridades locales para atender el accidente y también se mantiene en contacto con la empresa Ferromex, pues pretende brindar apoyo directo a las familias de las víctimas y a las personas lesionadas.

Lee también Tren choca contra tres vehículos en Guanajuato; hay al menos seis personas muertas y dos lesionadas

El incidente ha puesto de nuevo sobre la mesa los cuestionamientos sobre la seguridad ferroviaria en cruces vehiculares, especialmente en zonas urbanas donde la infraestructura carece de barreras o señales adecuadas para prevenir este tipo de colisiones.

Las autoridades aún no han revelado detalles sobre las circunstancias exactas del choque, pero se espera que en los próximos días se emitan actualizaciones conforme avance la investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm