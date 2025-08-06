La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunieron en la sede del Recinto Fiscalizado Estratégico para firmar el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Chetumal.

El "Convenio de Coordinación para la Implementación, Desarrollo y Operación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar" contará con estímulos fiscales federales vigentes hasta 2030 y proyecta la creación de hasta 16 mil empleos formales en cinco años.

Ebrard enfatizó que es por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que Chetumal se convierta en la primera parada de las visitas a los polos de desarrollo.

Durante la presentación de esta estrategia, Mara Lezama aseguró que el proyecto "significa transformar vidas de familias, mayores empleos mejor pagados para las y los jóvenes, que las mujeres levanten sus negocios, que productoras y productores encuentren nuevas rutas para crecer”.

El Polo de Desarrollo busca impulsar sectores como energía eléctrica, agroindustria, industria textil, tecnologías de la información y comercio internacional; es parte del primer paquete nacional de 15 polos más.

“Iniciamos aquí los trabajos, lo hacemos en serio y vamos a cumplir”, expresó el Secretario de Economía.

Con la deducción inmediata del 100% en inversiones en activos fijos y un 25% adicional en capacitación e innovación, la estrategia busca beneficiar a alrededor de 307 mil habitantes de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar y Calakmul, Campeche.

