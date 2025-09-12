Canciller De la Fuente se reúne con el embajador de China tras propuesta de aranceles a automóviles

Después de que México propusiera un arancel del 50% a las importaciones de automóviles ligeros desde China, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro este viernes 12 de septiembre con el embajador chino en México Chen Daojiang.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que la conversación de Juan Ramón de la Fuente con Chen Daojiang fue para continuar “con el diálogo respetuoso entre ambos países”.

En la reunión estuvieron presentes la subsecretaria Teresa Mercado y el director general para Asia-Pacífico, Fernando González, por parte de México; así como Zhu Jian, ministro consejero, y Chen Xiang, director de la Sección Política de la embajada china.

Canciller De la Fuente se reúne con embajador de China ante aranceles a automóviles ligeros (12/09/2025). Foto: Especial

Ayer, el titular de la SRE aseguró que hay mucha coordinación con China sobre los temas arancelarios, después de que México propusiera un arancel del 50% a las importaciones de automóviles ligeros desde el gigante asiático.

Durante la presentación de acciones de protección para personas mexicanas en Estados Unidos, el titular de la SRE descartó un rompimiento de relaciones diplomáticas con China.

“La relación es muy cordial, es una relación amistosa en donde estos temas se plantean, se abordan, se platican. La relación sigue siendo una relación productiva y cordial”, expresó.

El canciller De la Fuente destacó que también hay mucha comunicación con el embajador Chen Daojiang, además que han tenido diversas reuniones de trabajo en las últimas semanas.

“Para informarles de manera oportunidad y de manera directa cuáles son los alcances del Plan México y cuales son las nuevas oportunidades que se abren, al tiempo de las razones, como se ha dicho con toda claridad, México está revisando sus esquemas de comercio con todos los países que con los que no tenemos un tratado de libre comercio”, explicó.

