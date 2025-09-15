Madrid.— La oposición española cargó ayer domingo contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por la suspensión de la última etapa de la Vuelta ciclista en Madrid por las protestas propalestinas, avaladas por el ejecutivo.

El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, máximo representante de la oposición, calificó de “ridículo internacional” la suspensión de la prueba por las protestas y acusó al gobierno de izquierda de haberlas alentado.

Según el gobierno español, más de 100 mil personas participaron en las protestas que interrumpieron la etapa final de la Vuelta a España y obligaron a los organizadores a acortar el evento Grand Tour el domingo, culminando una campaña de interrupciones.

Los manifestantes criticaban la presencia del equipo Israel Premier Tech. El delegado del gobierno central en Madrid, Francisco Martín, precisó que dos personas fueron detenidas por la policía y 22 personas resultaron heridas, ninguna de gravedad. Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca del final de la ruta en Madrid. Varios manifestantes bloquearon parcialmente la carretera y obligaron a los ciclistas a detenerse.

“El gobierno ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo”, escribió en X Feijóo, horas después de que el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, mostró su “orgullo” por las manifestaciones propalestinas.

“España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos”, declaró Sánchez en un mitin en Málaga.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, dijo que lo sucedido “es fruto y resultado del odio y la violencia “ que, añadió, ha sembrado el gobierno de Sánchez. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, culpó a Sánchez de la cancelación del evento. “Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!”, posteó en X.