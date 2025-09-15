Más Información

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Lluvia intensa deja inundada Iztapalapa; autos quedan varados en la Calzada Ignacio Zaragoza

Serie del Rey: Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la LMB; barrieron a los Charros de Jalisco

Banda presidencial de Sheinbaum para el Grito de Independencia: así fue confeccionada por mujeres militares

Cancelan mañaneras de Sheinbaum del 15 y 16 de septiembre por fiestas patrias

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Noroña destaca acción de Emiliano González al salvar a un menor en accidente; “Para que sigan criticando”, dice

Hermanos Gallagher triunfan en CDMX: Conciertos de Oasis dejan una derrama económica de hasta 54 mdd

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

.— La oposición española cargó ayer domingo contra el presidente del gobierno, , por la suspensión de la última etapa de la Vuelta ciclista en Madrid por las protestas propalestinas, avaladas por el ejecutivo.

El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, máximo representante de la oposición, calificó de “ridículo internacional” la suspensión de la prueba por las protestas y acusó al gobierno de izquierda de haberlas alentado.

Según el gobierno español, más de 100 mil personas participaron en las protestas que interrumpieron la etapa final de la Vuelta a España y obligaron a los organizadores a acortar el evento Grand Tour el domingo, culminando una campaña de interrupciones.

Los manifestantes criticaban la presencia del equipo Israel Premier Tech. El delegado del gobierno central en Madrid, Francisco Martín, precisó que dos personas fueron detenidas por la policía y 22 personas resultaron heridas, ninguna de gravedad. Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca del final de la ruta en Madrid. Varios manifestantes bloquearon parcialmente la carretera y obligaron a los ciclistas a detenerse.

“El gobierno ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo”, escribió en X Feijóo, horas después de que el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, mostró su “orgullo” por las manifestaciones propalestinas.

“España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos”, declaró Sánchez en un mitin en Málaga.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, dijo que lo sucedido “es fruto y resultado del odio y la violencia “ que, añadió, ha sembrado el gobierno de Sánchez. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, culpó a Sánchez de la cancelación del evento. “Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!”, posteó en X.

