Firmas ligadas a huachicol abastecen al AIFA y Pemex

Extradición de Bermúdez Requena: ¿cuándo llegará el líder de La Barredora a México? Esto sabemos

“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa

Suman 16 muertos tras choque en carretera Mérida-Campeche

'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano

El gobierno de México planea dejar 9.1 billones de pesos más de deuda

Panamá, España y Brasil, países donde se escondió Hernán Bermúdez

Descartan detención de políticos de Morena por captura

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Madrid. , así como la oposición española, acusaron al presidente del gobierno, , por la suspensión de la Vuelta ciclista en Madrid, luego de que manifestaciones propalestinas impidieran que se desarrollara la carrera.

El ministro de Exteriores de Israel, , acusó a Sánchez de incitar las manifestaciones. En su cuenta de X, escribió: "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!".

"La turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó la Vuelta ciclista. Así, se canceló el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para ", denunció el líder de la diplomacia israelí.

La oposición española también cargó contra Sánchez.

El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, máximo representante de la oposición española, calificó de "ridículo internacional" la suspensión de la prueba.

"El gobierno ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo", escribió en X.

Aludió así a las declaraciones que hizo horas antes Sánchez, quien mostró su "orgullo" por las .

El jefe de gobierno estañol hizo estas declaraciones por la mañana, antes de los incidentes de la tarde, cuando los manifestantes propalestinos, muy numerosos en Madrid, acabaron invadiendo el trazado, lo que llevó a la organización a decretar el fin de la etapa y la Vuelta a 50 km de la capital.

Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca del final de la ruta en Madrid. Algunos manifestantes que portaban pancartas anti-Israel bloquearon parcialmente la carretera y obligaron a los ciclistas a detenerse. "¡Esta Vuelta, la gana !", gritaban exultantes los manifestantes. Al menos 22 policías resultaron heridos y dos personas fueron detenidas.

Los manifestantes propalestinos se enfrentaron con la policía en el Paseo del Prado. Al menos 22 oficiales resultaron lesionados. FOTO: RODRIGO JIMÉNEZ. EFE
Los manifestantes propalestinos se enfrentaron con la policía en el Paseo del Prado. Al menos 22 oficiales resultaron lesionados. FOTO: RODRIGO JIMÉNEZ. EFE

En sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto, Sánchez había expresado su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas", pero también su "admiración, a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina".

"España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los ", declaró en un mitin del Partido Socialista en Málaga.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también del PP, dijo que lo sucedido en Madrid "es fruto y resultado del y la violencia que llevan siendo adelantadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del gobierno y especialmente hoy por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez".

Tras la suspensión, la vicepresidenta segunda de Gobierno español, Yolanda Díaz, estimó que "Israel no puede participar en ningún evento mientras siga cometiendo un ", en un mensaje en Instagram, aludiendo a la participación del equipo Israel-Tech en la Vuelta, origen de las protestas.

"La sociedad española ha dado una lección al mundo paralizando la Vuelta", concluyó Díaz.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, sostuvo, en declaraciones en la radio Cadena Ser, que "la noticia es que el pueblo de Madrid ha dicho 'basta ya' al ".

"Yo también soy aficionado a la vuelta pero creo que esto es una llamada a la conciencia internacional", añadió.

Desde su llegada al territorio español -empezó en -, la carrera ha sido escenario de manifestaciones a favor de Palestina que han afectado a los corredores, algunos de los cuales cayeron durante los incidentes, y han provocado la modificación de varias etapas.

La carrera llegó a España en momentos de gran tensión entre Sánchez y el gobierno del primer ministro israelí, , tras el reciente anuncio del presidente del Gobierno español de medidas destinadas a "poner fin al genocidio en Gaza".

En su cuenta de X, Saar aseguró que hace días Sánchez "lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel" en la, donde la ofensiva de su Ejército ha matado ya a cerca de 65 mil palestinos. Posteriormente, el Ministerio de Exteriores español denunciaría como "calumniosas" estas consideraciones por parte de Israel.

