China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Senado alista debate de aranceles a productos asiáticos; van por proteger 325 mil empleos en México

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

Salud: IEPS a refrescos busca reducir consumo, no para incrementar el costo; alertan de colapso del sistema de salud

Rafael Ojeda fue un “alfil muy útil” para AMLO; Víctor Hernández analiza red de huachicol fiscal de la Marina en Con los de Casa

Trabajadores sindicalizados cierran la Biblioteca Vasconcelos

Restablecen circulación en Puente de la Concordia; Calzada Ignacio Zaragoza opera con normalidad

A este número puedes marcar para localizar a un familiar tras explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Argel. Los barcos de la que llegaron a Túnez desde España -una iniciativa humanitaria internacional para romper el bloqueo de- se trasladaron este jueves del puerto tunecino de Sidi Bou Said al de Bizerta, al norte de la capital, antes de retomar su travesía a la franja palestina, todavía sin fecha oficial de salida.

Las embarcaciones que salieron a principios de mes desde Barcelona hicieron esta semana escala en para unirse al resto de delegaciones, pero su salida conjunta prevista para el miércoles se retrasó por la "situación meteorológica" y tras denunciar dos ataques el día previo contra dos de sus barcos.

En la página de seguimiento de la flotilla, cinco barcos se encontraban a las 16:00 hora local (15:00 GMT) en el puerto de Bizerta, y los 15 estacionados en el puerto de Bizi Bou Said, entre ellos el llamado "Familia" que integra al comité directivo de la flotilla, habían iniciado la ruta hacia el norte.

Los barcos "Familia", con bandera portuguesa -en el que viajan la activista sueca y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau- y 'Alma', con bandera británica, fueron atacados el martes por un dron, según denunció la organización que aportó los vídeos como prueba.

El Ministerio del Interior tunecino negó que el primer ataque se tratara de un "acto hostil" mientras que este miércoles consideró que el "segundo ataque" respondía a una "acción premeditada" y aseguró haber abierto una investigación para esclarecer los hechos.

La organización de la flotilla denunció que los ataques "constituyen un intento orquestado de distraer y descarrilar la misión" humanitaria.

El nieto del expresidente de Sudáfrica , Mandla Mandela, -que embarcará en la flotilla tunecina- denunció que los ataques fueron un "intento de desmoralizar y transmitir el miedo entre los participantes".

Las embarcaciones italianas de la tienen previsto partir este jueves desde la isla de Sicilia (sur) y unirse en la travesía con el resto de delegaciones.

Decenas de voluntarios de más de cuarenta nacionalidades integran la mayor flotilla organizada hasta el momento que pretende llevar a Gaza y denunciar el asedio israelí de la franja palestina.

Hasta ahora, las de Israel han bloqueado todos los intentos previos de flotillas humanitarias que han intentado alcanzar costas gazatíes.

