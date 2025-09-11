Argel. Los barcos de la flotilla Sumud que llegaron a Túnez desde España -una iniciativa humanitaria internacional para romper el bloqueo de Gaza- se trasladaron este jueves del puerto tunecino de Sidi Bou Said al de Bizerta, al norte de la capital, antes de retomar su travesía a la franja palestina, todavía sin fecha oficial de salida.

Las embarcaciones que salieron a principios de mes desde Barcelona hicieron esta semana escala en Túnez para unirse al resto de delegaciones, pero su salida conjunta prevista para el miércoles se retrasó por la "situación meteorológica" y tras denunciar dos ataques el día previo contra dos de sus barcos.

En la página de seguimiento de la flotilla, cinco barcos se encontraban a las 16:00 hora local (15:00 GMT) en el puerto de Bizerta, y los 15 estacionados en el puerto de Bizi Bou Said, entre ellos el llamado "Familia" que integra al comité directivo de la flotilla, habían iniciado la ruta hacia el norte.

Los barcos "Familia", con bandera portuguesa -en el que viajan la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau- y 'Alma', con bandera británica, fueron atacados el martes por un dron, según denunció la organización que aportó los vídeos como prueba.

El Ministerio del Interior tunecino negó que el primer ataque se tratara de un "acto hostil" mientras que este miércoles consideró que el "segundo ataque" respondía a una "acción premeditada" y aseguró haber abierto una investigación para esclarecer los hechos.

La organización de la flotilla denunció que los ataques "constituyen un intento orquestado de distraer y descarrilar la misión" humanitaria.

El nieto del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, Mandla Mandela, -que embarcará en la flotilla tunecina- denunció que los ataques fueron un "intento de desmoralizar y transmitir el miedo entre los participantes".

Las embarcaciones italianas de la Flotilla Global Sumud tienen previsto partir este jueves desde la isla de Sicilia (sur) y unirse en la travesía con el resto de delegaciones.

Decenas de voluntarios de más de cuarenta nacionalidades integran la mayor flotilla organizada hasta el momento que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el asedio israelí de la franja palestina.

Hasta ahora, las Fuerzas Armadas de Israel han bloqueado todos los intentos previos de flotillas humanitarias que han intentado alcanzar costas gazatíes.

