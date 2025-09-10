Colectivos pro Palestina exigieron al gobierno de México protección para la Flotilla Global Sumud, que partió a Gaza para llevar ayuda humanitaria y en la que viajan seis personas mexicanas.

Colectivos pro Palestina exigieron al gobierno de México protección para la Flotilla Global Sumud. Foto: Eduardo Dina/EL UNIVERSAL

Colectivos pro Palestina exigieron al gobierno de México protección para la Flotilla Global Sumud. Foto: Eduardo Dina/EL UNIVERSAL