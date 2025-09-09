Jerusalén. La guerra en Gaza puede terminar "inmediatamente" si el movimiento islamista palestino Hamas acepta la propuesta de tregua del presidente estadounidense Donald Trump, afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Israel aceptó los principios, la propuesta presentada por el presidente Trump para poner fin a la guerra, comenzando con la liberación inmediata de todos nuestros rehenes", declaró Netanyahu en un acto celebrado en la embajada estadounidense en Jerusalén. "Si se acepta la propuesta del presidente Trump, la guerra puede terminar inmediatamente", añadió.

Netanyahu señaló que el ataque israelí contra los líderes de Hamas en Qatar puede "abrir la puerta al final de la guerra" si es que Hamas ahora acepta la tregua propuesta por Trump.

Aseveró además que el ataque en Doha muestra que "los días en que líderes terroristas gozan de inmunidad en un sitio en particular se terminaron".

"Nuestros enemigos deben saber una cosa: desde la creación de Israel, ¡la sangre de los judíos no es barata!".

Afirmó que los líderes de Hamas se reunieron en el mismo lugar donde celebraron el 7 de octubre de 2023 la masacre que perpetraron sus miembros en Israel y que desató el actual conflicto.

Qatar, un aliado estadounidense rico en energía que alberga a miles de militares estadounidenses, ha servido como un mediador clave entre Israel y Hamas durante la guerra y aún antes.

El país condenó lo que denominó una “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales” mientras el humo se elevaba sobre su capital, Doha.

El hijo de Khalil al-Hayya, líder de Hamas para Gaza y principal negociador, fue asesinado junto con el jefe de la oficina de al-Hayya, indicó Suheil al-Hindi, miembro del buró político de Hamas, hablando con Al-Jazeera.

Un miembro de la Fuerza de Seguridad Interna de Qatar murió y otros resultaron heridos, informó el Ministerio del Interior de Qatar.

De acuerdo con un comunicado de Hamas, los fallecidos por el ataque son Himam al-Hayya, hijo del líder de Hamas en Gaza, Khalil al-Hayya; Jihad Labad Abu Bilal, director de la oficina de Khalil al-Hayya; y tres "socios" —aparentemente guardaespaldas o asesores de altos cargos de Hama—: Abdullah Abu Khalil, Muaman Abu Omar y Ahmad Abu Malek.

Sin embargo, la organización aseguró que Israel fracasó en su intento de acabar con los líderes de la delegación negociadora.

"Confirmamos el fracaso del enemigo en asesinar a nuestros hermanos de la delegación negociadora. Mientras tanto, varios de nuestros hermanos mártires han ascendido a los más altos rangos de gloria", señaló el comunicado.

