Más Información

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto

México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Paquete económico 2026: Pondrán aranceles a países sin acuerdos comerciales con México; buscan mejorar la competencia

Paquete económico 2026: Pondrán aranceles a países sin acuerdos comerciales con México; buscan mejorar la competencia

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

SRE alerta a mexicanos en Nepal por jornada violenta con quema del Parlamento; embajada está al pendiente

SRE alerta a mexicanos en Nepal por jornada violenta con quema del Parlamento; embajada está al pendiente

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

Guerra Chapiza - Mayiza deja mil 850 muertos y mil 615 arrestos

Guerra Chapiza - Mayiza deja mil 850 muertos y mil 615 arrestos

Jerusalén. La guerra en Gaza puede terminar "inmediatamente" si el movimiento islamista palestino Hamas acepta la propuesta de tregua del presidente estadounidense , afirmó el primer ministro israelí, .

"Israel aceptó los principios, la propuesta presentada por el presidente Trump para poner fin a la guerra, comenzando con la liberación inmediata de todos nuestros rehenes", declaró Netanyahu en un acto celebrado en la embajada estadounidense en . "Si se acepta la propuesta del presidente Trump, la guerra puede terminar inmediatamente", añadió.

Netanyahu señaló que el contra los líderes de Hamas en Qatar puede "abrir la puerta al final de la guerra" si es que Hamas ahora acepta la tregua propuesta por Trump.

Lee también

Aseveró además que el ataque en Doha muestra que "los días en que gozan de inmunidad en un sitio en particular se terminaron".

"Nuestros enemigos deben saber una cosa: desde la creación de, ¡la sangre de los judíos no es barata!".

Afirmó que los líderes de Hamas se reunieron en el mismo lugar donde celebraron el 7 de octubre de 2023 la masacre que perpetraron sus miembros en Israel y que desató el actual conflicto.

Lee también

Qatar condena ataque israelí en Doha; es una “violación de todas las leyes internacionales”

Qatar, un aliado estadounidense rico en energía que alberga a miles de militares estadounidenses, ha servido como un mediador clave entre Israel y durante la guerra y aún antes.

El país condenó lo que denominó una “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales” mientras el humo se elevaba sobre su capital, Doha.

El hijo de Khalil al-Hayya, líder de Hamas para y principal negociador, fue asesinado junto con el jefe de la oficina de al-Hayya, indicó Suheil al-Hindi, miembro del buró político de Hamas, hablando con .

Un miembro de la Fuerza de Seguridad Interna de Qatar murió y otros resultaron heridos, informó el Ministerio del Interior de Qatar.

De acuerdo con un comunicado de Hamas, los fallecidos por el ataque son Himam al-Hayya, hijo del líder de Hamas en Gaza, Khalil al-Hayya; Jihad Labad Abu Bilal, director de la oficina de Khalil al-Hayya; y tres "socios" —aparentemente guardaespaldas o asesores de altos cargos de Hama—: Abdullah Abu Khalil, Muaman Abu Omar y Ahmad Abu Malek.

Lee también

Sin embargo, la organización aseguró que Israel fracasó en su intento de acabar con los líderes de la delegación negociadora.

"Confirmamos el fracaso del enemigo en asesinar a nuestros hermanos de la delegación negociadora. Mientras tanto, varios de nuestros hermanos mártires han ascendido a los más altos rangos de gloria", señaló el comunicado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jornada laboral de 40 horas en México: Proponen pago extra por trabajar en sábado. ¿De cuánto es el monto? Foto: Adobe

Menos horas y más dinero: la jornada laboral de 40 horas incluiría pago extra para quienes trabajen en sábado

Beca Rita Cetina 2025 estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina 2025: estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses

Estados Unidos. Foto: iStock

¿Tramitas tu visa americana en 2025? Este es el consulado donde TARDAS MÁS tiempo

Ganado de ovejas. Foto: Pixabay

Buscan pastor de ganado en rancho de Estados Unidos: Dan vivienda, comida y salario de $2,058 dólares

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA