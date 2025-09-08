Más Información

Jerusalén. Dos palestinos abrieron fuego el lunes en una estación de autobuses de Este y mataron a seis personas, informaron las autoridades israelíes, en uno de los ataques más mortíferos en la ciudad desde el inicio de la en .

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por . Los dos atacantes murieron, según la policía.

Los dos atacantes, que, según el ministerio de Exteriores israelí, son ciudadanos , fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles armados, antes de que los equipos de emergencias llegaran para asistir a las víctimas.

"Terroristas palestinos asesinaron a seis israelíes, entre ellos Yaakov Pinto, un inmigrante recién llegado de ", declaró el canciller israelí, Gideon Saar.

"Sánchez y sus perversos ministros, que justificaron la masacre del 7 de octubre, decidieron hace tiempo ponerse del lado de Hamas y en contra de Israel. ¡Qué vergüenza!", acusó, en referencia a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, , contra Israel para "poner detener el en Gaza".

Según Magen David Adom, el equivalente israelí de la , un hombre de unos cincuenta años y tres hombres de unos treinta años murieron en el acto. Más tarde, los hospitales de la ciudad anunciaron la muerte de una mujer y otro hombre.

Medios locales publicaron la identidad de cuatro de las , que eran judíos ultraortodoxos.

El Magen David Adom indicó que hay ocho heridos, cinco de ellos graves.

La policía declaró que "un agente de seguridad y un civil (...) reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes".

"Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes", contó el enfermero Fadi Dekaidek en el comunicado de los servicios de emergencia.

El primer ministro israelí, , se desplazó al lugar tras una reunión con los responsables de los servicios de seguridad.

"Estamos en guerra contra el terrorismo en varios frentes", declaró.

El presidente Isaac Herzog señaló en X que "este ataque horrible nos recuerda que estamos luchando contra el mal absoluto".

El movimiento islamista palestino , en guerra con Israel en ladesde octubre de 2023, se felicitó del ataque, pero no lo reivindicó.

"Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo", indicó en un comunicado.

Francia, Alemania y la Unión Europea condenaron el ataque.

El declaró que sus fuerzas "están buscando a sospechosos" en la zona del ataque y rodeaban pueblos palestinos en la región de Ramala, enocupada.

