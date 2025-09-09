Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque israelí de este martes contra los líderes de Hamas en Qatar por el atentado del lunes en Jerusalén, que causó seis muertos y fue reivindicado por el brazo armado del grupo islamista.

En un mensaje conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu informó que ayer, tras el ataque de Jerusalén, informó a las agencias de seguridad israelíes de que se prepararan para la posibilidad de atacar a los líderes de Hamas.

Además, el primer ministro israelí asumió la "responsabilidad total" del ataque contra líderes de Hamas en Doha, después de que algunos medios dijeran que el país informó a Estados Unidos antes del bombardeo.

"La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamas fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad", dijo la oficina del mandatario en un mensaje, sin mencionar directamente a Qatar.

El Ejército israelí dijo que llevó a cabo un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" de Hamas, y un oficial israelí confirmó después a EFE que el bombardeo tuvo lugar en Doha, la capital de Qatar, donde residen varios líderes del grupo islamista.

Se eleva humo de una explosión, supuestamente causada por un ataque israelí, en Doha, Qatar, el martes 9 de septiembre de 2025. Foto: AP

EU fue informado con anticipación por Israel sobre el ataque en Qatar

Israel notificó a Estados Unidos antes de realizar el ataque aéreo contra altos dirigentes de Hamas en Doha, dijo un funcionario de la Casa Blanca el martes.

"Fuimos informados con antelación", indicó este alto responsable a la agencia AFP bajo condición de anonimato.

Qatar es un aliado clave de Estados Unidos y alberga una gran base militar estadounidense en su territorio.

Qatar inicia investigación por ataque israelí en Doha

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó a "varios miembros de la oficina política del movimiento Hamas en Doha" y que Qatar inició una investigación "al más alto nivel" sobre este "cobarde ataque".

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos, en las que Qatar es uno de los mediadores.

Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamas deponga las armas.

Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Qatar.

