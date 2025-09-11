Más Información

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Congreso CDMX guarda minuto de silencio por víctimas de Iztapalapa; piden regular pipas con materiales peligrosos

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

"No habrá Estado palestino", dice Netanyahu; el primer ministro israelí firma proyecto de colonización en Cisjordania

Senado alista debate de aranceles a productos asiáticos; van por proteger 325 mil empleos en México

Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

Salud: IEPS a refrescos busca reducir consumo, no para incrementar el costo; alertan de colapso del sistema de salud

Trabajadores sindicalizados cierran la Biblioteca Vasconcelos

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"

Restablecen circulación en Puente de la Concordia; Calzada Ignacio Zaragoza opera con normalidad

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que "no habrá Estado palestino", durante la ceremonia de firma de un importante proyecto de colonización en ocupada.

"Cumpliremos nuestra promesa: no habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece", declaró Netanyahu durante el acto organizado en Maale Adumim, un asentamiento israelí al este de Jerusalén.

"Preservaremos nuestro herencia, nuestra tierra y nuestra seguridad (...) Vamos a duplicar la población de la ciudad", agregó.

Vehículos militares de Israel recorren Yenín, en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, el 22 de enero de 2025. Foto: AP
Vehículos militares de Israel recorren Yenín, en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, el 22 de enero de 2025. Foto: AP

Israel va por la anexión de Cisjordania

Israel aprobó el mes pasado un proyecto clave para la construcción de 3 mil 400 viviendas en Cisjordania, denunciado por la ONU y varios dirigentes extranjeros, ya que dividiría este territorio palestino en dos, comprometiendo la continuidad territorial de un posible Estado palestino.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, una figura de la extrema derecha, pidió acelerar su aplicación y anexionar Cisjordania, en respuesta a los anuncios de varios países de su intención de reconocer un Estado palestino.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente esta decisión, mientras que la Autoridad Palestina denunció una nueva etapa de "anexión progresiva de Cisjordania".

Fuera de Jerusalén Este, ocupada y anexionada por Israel, unos tres millones de palestinos viven en Cisjordania, junto a unos 500 mil israelíes instalados en colonias que la ONU considera ilegales según el derecho internacional.

La colonización de Cisjordania ha continuado bajo todos los gobiernos israelíes desde 1967, tanto de izquierda como de derecha, y se intensificó desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el ataque de Hamas contra Israel.

