"No habrá Estado palestino", dice Netanyahu; el primer ministro israelí firma proyecto de colonización en Cisjordania

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que "no habrá Estado palestino", durante la ceremonia de firma de un importante proyecto de colonización en Cisjordania ocupada.

"Cumpliremos nuestra promesa: no habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece", declaró Netanyahu durante el acto organizado en Maale Adumim, un asentamiento israelí al este de Jerusalén.

"Preservaremos nuestro herencia, nuestra tierra y nuestra seguridad (...) Vamos a duplicar la población de la ciudad", agregó.

Lee también Artefacto explosivo alcanza vehículo militar israelí en Cisjordania; Hamas y Yihad Islámica reivindican el ataque

Vehículos militares de Israel recorren Yenín, en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, el 22 de enero de 2025. Foto: AP

Israel va por la anexión de Cisjordania

Israel aprobó el mes pasado un proyecto clave para la construcción de 3 mil 400 viviendas en Cisjordania, denunciado por la ONU y varios dirigentes extranjeros, ya que dividiría este territorio palestino en dos, comprometiendo la continuidad territorial de un posible Estado palestino.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, una figura de la extrema derecha, pidió acelerar su aplicación y anexionar Cisjordania, en respuesta a los anuncios de varios países de su intención de reconocer un Estado palestino.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente esta decisión, mientras que la Autoridad Palestina denunció una nueva etapa de "anexión progresiva de Cisjordania".

Lee también Plan israelí de colonización en Cisjordania es "inaceptable", afirman 21 países; exigen la revocación inmediata

Fuera de Jerusalén Este, ocupada y anexionada por Israel, unos tres millones de palestinos viven en Cisjordania, junto a unos 500 mil israelíes instalados en colonias que la ONU considera ilegales según el derecho internacional.

La colonización de Cisjordania ha continuado bajo todos los gobiernos israelíes desde 1967, tanto de izquierda como de derecha, y se intensificó desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el ataque de Hamas contra Israel.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc