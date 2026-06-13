[Publicidad]
Cuautitlán Izcalli, Méx.- Una intensa lluvia cae en distintas colonias de la demarcación, lo que está generando encharcamientos que alcanzan el nivel de banqueta y afectan la circulación de vehículos.
En comunidades como San Francisco Tepojaco, Lomas de Cuautitlán, Lago de Guadalupe, Colinas del Lago, Bosques de Morelos, Atlanta, Infonavit Centro, La Perla, Centro Urbano, entre otras, la lluvia cae con fuerza.
Vialidades como Constitución, Del Jacal, Río Bacabachi, Generalísimo Morelos, Paseos del Bosque, Hidalgo, De los Arcos y Las Torres registrarán anegaciones que complican el tránsito vehicular.
Lee también Un total de 82 conductores han sido llevados al Torito durante el Mundial 2026; se han realizado más de 13 mil pruebas AlcoStop
La precipitación pluvial ha provocado que los transeúntes y motociclistas busquen refugiarse en algún sitio por la intensidad.
También reportan afectaciones en Tultitlán y Coacalco
Tultitlán, Méx.- En la Vía José López Portillo se registran anegaciones debido a la intensa lluvia que cae en el Valle de México.
[Publicidad]
A la altura de la Bandera, en Chilpan y en Fuentes del Valle, el nivel del líquido pluvial ha rebasado la altura de la banqueta.
Lee también Autoridad del Centro Histórico comienza limpieza de espacios desocupados por la CNTE; realizan lavado profundo de vialidades
Esa misma situación se replica en la entrada a Ciudad Labor, donde el agua quedó anegada e impide el paso de vehículos.
[Publicidad]
También en Coacalco hay afectaciones a la circulación vehicular, en Cosmopol y a la altura de Plaza Coacalco, en ambos casos, sobre la López Portillo.
De igual manera, en el Eje 8 hay tránsito lento por la precipitación pluvial que cayó con fuerza, lo que causó que el drenaje no tuviera la capacidad suficiente para desfogar el agua.
Realizan el Gran Desfile Mundialista en Paseo de la Reforma; cientos se congregan para ver los contingentes
vr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Brasil y Marruecos dividen puntos en su presentación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
Mundo
Forense clasifica como homicidio la muerte de migrante haitiana que fue liberada por ICE; familia evalúa demanda
Universal Deportes
Túnez deja atrás el 5-0 ante Bélgica; apuesta por sorprender a Suecia en su debut mundialista
Nación
Refuerzan seguridad en Durango con 600 militares; elementos harán patrullajes y reconocimientos terrestres
Sección
Australia vs Turquía: ¿Dónde y a qué hora VER EN VIVO?
Sección
Por tercera vez en su historia, el santuario del rock mexicano abrió sus puertas, ahora en Ciudad Satélite, en Naucalpan
Sección
Controversia en redes: Jass Reyes lanza indirectas tras nuevo sencillo de María León
Sección
Motociclista muere tras ser atropellado por tráiler en Iztacalco