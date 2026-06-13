Cuautitlán Izcalli, Méx.- Una intensa lluvia cae en distintas colonias de la demarcación, lo que está generando encharcamientos que alcanzan el nivel de banqueta y afectan la circulación de vehículos.

En comunidades como San Francisco Tepojaco, Lomas de Cuautitlán, Lago de Guadalupe, Colinas del Lago, Bosques de Morelos, Atlanta, Infonavit Centro, La Perla, Centro Urbano, entre otras, la lluvia cae con fuerza.

Los encharcamientos alcanzan el nivel de banqueta y afectan la circulación de vehículos. Foto: Especial

Vialidades como Constitución, Del Jacal, Río Bacabachi, Generalísimo Morelos, Paseos del Bosque, Hidalgo, De los Arcos y Las Torres registrarán anegaciones que complican el tránsito vehicular.

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La precipitación pluvial ha provocado que los transeúntes y motociclistas busquen refugiarse en algún sitio por la intensidad.

Las precipitaciones también han dejado afectaciones en Tultitlán y en Coacalco. Foto: Especial

También reportan afectaciones en Tultitlán y Coacalco

Tultitlán, Méx.- En la Vía José López Portillo se registran anegaciones debido a la intensa lluvia que cae en el Valle de México.

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A la altura de la Bandera, en Chilpan y en Fuentes del Valle, el nivel del líquido pluvial ha rebasado la altura de la banqueta.

Las precipitaciones también han dejado afectaciones en Tultitlán y en Coacalco. Foto: Especial

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Esa misma situación se replica en la entrada a Ciudad Labor, donde el agua quedó anegada e impide el paso de vehículos.

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También en Coacalco hay afectaciones a la circulación vehicular, en Cosmopol y a la altura de Plaza Coacalco, en ambos casos, sobre la López Portillo.

De igual manera, en el Eje 8 hay tránsito lento por la precipitación pluvial que cayó con fuerza, lo que causó que el drenaje no tuviera la capacidad suficiente para desfogar el agua.

vr/cr