Metrópoli | 13-06-26 | 16:24 | Actualizada | 13-06-26 | 16:24 |

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Una cae en distintas de la demarcación, lo que está generando encharcamientos que alcanzan el nivel de banqueta y afectan la circulación de vehículos.

En comunidades como San Francisco Tepojaco, , Lago de Guadalupe, Colinas del Lago, Bosques de Morelos, Atlanta, Infonavit Centro, La Perla, Centro Urbano, entre otras, la lluvia cae con fuerza.

Los encharcamientos alcanzan el nivel de banqueta y afectan la circulación de vehículos. Foto: Especial
Los encharcamientos alcanzan el nivel de banqueta y afectan la circulación de vehículos. Foto: Especial

Vialidades como Constitución, Del Jacal, Río Bacabachi, Generalísimo Morelos, Paseos del Bosque, Hidalgo, De los Arcos y Las Torres registrarán anegaciones que complican el tránsito vehicular.

Lee también

La precipitación pluvial ha provocado que los transeúntes y motociclistas busquen refugiarse en algún sitio por la intensidad.

Las precipitaciones también han dejado afectaciones en Tultitlán y en Coacalco. Foto: Especial
Las precipitaciones también han dejado afectaciones en Tultitlán y en Coacalco. Foto: Especial

También reportan afectaciones en Tultitlán y Coacalco

Tultitlán, Méx.- En la Vía José López Portillo se registran anegaciones debido a la intensa lluvia que cae en el Valle de México.

[Publicidad]

A la altura de la Bandera, en Chilpan y en Fuentes del Valle, el nivel del líquido pluvial ha rebasado la altura de la banqueta.

Las precipitaciones también han dejado afectaciones en Tultitlán y en Coacalco. Foto: Especial
Las precipitaciones también han dejado afectaciones en Tultitlán y en Coacalco. Foto: Especial

Lee también

Esa misma situación se replica en la entrada a Ciudad Labor, donde el agua quedó anegada e impide el paso de vehículos.

[Publicidad]

También en Coacalco hay afectaciones a la circulación vehicular, en Cosmopol y a la altura de Plaza Coacalco, en ambos casos, sobre la López Portillo.

De igual manera, en el Eje 8 hay tránsito lento por la precipitación pluvial que cayó con fuerza, lo que causó que el drenaje no tuviera la capacidad suficiente para desfogar el agua.

vr/cr

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]