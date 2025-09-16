Más Información
El diario The New York Times criticó una demanda por difamación por 15 mil millones de dólares presentada en su contra por el presidente Donald Trump como un intento descarado de silenciar el periodismo independiente.
"Esta demanda no tiene fundamento", dijo el periódico. "Carece de cualquier reclamo legal legítimo y, en cambio, es un intento de amordazar y desalentar el periodismo independiente. The New York Times no se dejará influenciar por tácticas de intimidación", agregó.
