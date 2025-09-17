Más Información

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

FES Zaragoza suspende actividades tras recibir un mensaje anónimo con amenazas

Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

Windsor.- Donald Trump y la primera dama, Melania, depositaron una corona de flores en la tumba de Isabel II, en la Capilla de San Jorge del castillo de Windsor, como parte de la segunda visita de Estado que el presidente de Estados Unidos realiza al .

Antes de ese acto privado, la pareja apreció una selección de piezas de la Colección Real vinculadas a la historia de EU, entre ellas mapas y documentos de la guerra de Independencia, mostradas por los reyes Carlos III y Camila en el Salón Verde de la residencia real.

"¡Guau!", dijo el presidente al ver los objetos. "Esto es increíble", añadió, antes de preguntar a la prensa que le acompaña si se lo estaban "pasando bien".

Durante el tradicional intercambio de obsequios, Trump entregó al monarca una réplica de la espada que Dwight Eisenhower utilizó en la II Guerra Mundial, mientras que Carlos III le regaló un volumen de cuero conmemorativo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense y la bandera británica que ondeó en el Palacio de Buckingham el día de su investidura en enero.

La primera dama recibió un cuenco de plata y esmalte elaborado en Irlanda del Norte y un bolso Anya Hindmarch personalizado, y la reina Camila fue obsequiada con un broche floral de Tiffany & Co. de oro, diamantes y rubíes.

Tras la ceremonia en la capilla -en la que un coro interpretó un movimiento del "Gloria" de Vivaldi-, los Trump regresaron al castillo, situado a unos 40 km de Londres, donde continuó la agenda de la visita de Estado.

La jornada se completará con el desfile militar Beating Retreat en la pradera este del castillo, en el que bandas de las Fuerzas Armadas británicas interpretarán marchas y toques de retirada, una tradición que se remonta al siglo XVII.

Posteriormente tendrá lugar el banquete de Estado en el majestuoso St George's Hall del castillo, donde los reyes ofrecerán una cena de gala en honor de los invitados estadounidenses, con discursos de ambas partes.

