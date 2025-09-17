Más Información

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

La mañanera de Sheinbaum, 17 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 17 de septiembre, minuto a minuto

Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Asistencia al primer Grito de Independencia de Sheinbaum duplica al de AMLO con diferencias y similitudes clave

Asistencia al primer Grito de Independencia de Sheinbaum duplica al de AMLO con diferencias y similitudes clave

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Sheinbaum: algunos piden injerencia de potencias extranjeras

Sheinbaum: algunos piden injerencia de potencias extranjeras

“Mujeres somos protagonistas en defender al país”

“Mujeres somos protagonistas en defender al país”

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Juan José Ponce Félix "El Ruso", aliado de "El Mayo" y enemigo de "Los Chapitos"; así lo describe la DEA

Juan José Ponce Félix "El Ruso", aliado de "El Mayo" y enemigo de "Los Chapitos"; así lo describe la DEA

Fuertes lluvias afectan a 16 alcaldías con 47 encharcamientos y 21 árboles caídos

Fuertes lluvias afectan a 16 alcaldías con 47 encharcamientos y 21 árboles caídos

Jazlyn requerirá de varias cirugías; tiene quemaduras de tercer grado

Jazlyn requerirá de varias cirugías; tiene quemaduras de tercer grado

Windsor.- El rey Carlos III y Donad Trump pasaron revista a la Guardia Real en el castillo de Windsor, a las afueras de , como parte de la ceremonia de bienvenida al presidente de Estados Unidos en su visita de Estado al Reino Unido.

El monarca y el mandatario republicano llegaron al patio del castillo y fortaleza de Windsor en una carroza cerrada tirada por seis caballos blancos desde Casa Victoria, una imponente vivienda ubicada en los terrenos de la finca.

Durante la ceremonia, con toda la pompa reservada para este tipo de visitas, se escucharon los himnos nacionales de los dos países antes de la inspección de la Guardia Real.

Lee también

En una tienda cubierta instalada en el patio, también estaban la reina Camila y la primera dama, Melania Trump, mientras que muy cerca observaban los príncipes de Gales, William (Guillermo) y Kate Middleton (Catalina).

Ceremonia militar para Trump, la mayor que se recuerda en Reino Unido

La magnitud de la ceremonia militar que se ha ofrecido al presidente de EU no tiene precedentes y marca la mayor bienvenida militar para una visita de Estado al Reino Unido que se recuerda.

En total, alrededor de 120 caballos y 1 mil 300 miembros del ejército británico participaron en la ceremonia de bienvenida en Windsor, con 160 efectivos de la Marina Real Británica y 140 de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF).

Esta es la segunda visita de Estado que hace el presidente al Reino Unido, tras la de 2019 durante su primer mandato.

Lee también

Como parte de la pompa que rodea esta visita, la Artillería de Caballería del Rey efectuó 41 disparos desde seis cañones de la I Guerra Mundial en los jardines del castillo cuando Trump saludaba a los reyes británicos nada más llegar a Windsor.

La presencia del mandatario republicano en territorio británico no está exento de polémica ya que está prevista esta tarde una manifestación en Londres contra Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025