Activistas proyectaron el martes imágenes del presidente estadounidense, , y del criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre del , donde el dirigente norteamericano será recibido el miércoles en su visita de Estado a Reino Unido, según imágenes de AFPTV.

El grupo británico Led by Donkeys ("Dirigidos por burros"), que exige responsabilidades a los políticos con campañas a menudo humorísticas, logró difundir durante varios minutos un montaje de video en una de las torres de la residencia real, situada al oeste de .

Entre las imágenes proyectadas estaban retratos de Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de su juicio por explotación sexual, imágenes de ambos hombres juntos y extractos de periódicos.

Un grupo anti-Trump proyecta sobre el castillo de Windsor fotos relacionadas con el caso Epstein. Foto: AFP
El caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump. El dirigente republicano fue durante mucho tiempo amigo íntimo de este financiero, antes de romper con él.

El caso también estuvo presente esta semana en la agenda del primer ministro británico, Keir Starmer, quien destituyó a su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras revelarse los estrechos vínculos que este mantenía con el criminal.

Decenas de manifestantes anti-Trump ya se congregaron en Windsor por la tarde para protestar contra la visita del presidente estadounidense.

Y el miércoles, miles de personas tienen previsto manifestarse en Londres contra esta , la segunda que realiza Trump en Reino Unido.

