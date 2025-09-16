Más Información

Washington. El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), , defendió su gestión frente a la investigación del asesinato del activista conservador , ante las críticas de legisladores demócratas y republicanos.

"No pienso irme a ningún lado. Si quieren criticar mis 16 años de servicio, adelante", dijo Patel durante una sesión ante el Comité Judicial del Senado.

A Patel le reprocharon, sobre todo, la confusión que generó su publicación en X, durante las primeras horas tras el , en la que afirmó que el principal sospechoso había sido detenido; anuncio que poco después tuvo que rectificar cuando el hombre fue puesto en libertad.

Esta comunicación prematura y confusa puso en entredicho su trabajo y el de la agencia, como le manifestaron los senadores.

Sin embargo, el director deldefendió la decisión de comunicar en su cuenta de X esa información, así como la posterior publicación del video de , el sospechoso de matar Kirk y quien fue detenido días después.

Según explicó el funcionario, el padre de Robinson le dijo a las autoridades que reconoció a su hijo en el video y que fue entonces cuando decidió abordarlo y convencerlo para que se delatara.

Sin embargo, en la víspera, el jefe del FBI reconoció en un programa de Fox News, que la comunicación podría haber sido mejor.

"¿Pude haberlo expresado mejor en pleno calor del momento? Seguro. ¿Pero me arrepiento de haberlo publicado? En absoluto," afirmó Patel. "Estaba contando al mundo lo que estaba haciendo el FBI mientras lo hacíamos y seguiré haciéndolo".

Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah; el gobernador de Utah, Spencer Cox; el sheriff Mike Smith; y el director del FBI, Kash Patel, en una conferencia de prensa por el asesinato de Charlie Kirk. Foto: AFP
Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah; el gobernador de Utah, Spencer Cox; el sheriff Mike Smith; y el director del FBI, Kash Patel, en una conferencia de prensa por el asesinato de Charlie Kirk. Foto: AFP

Trump defiende al jefe del FBI ante críticas en caso Charlie Kirk

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, , defendió el trabajo de Patel al frente de la investigación.

"Si nos fijamos, vemos lo que hizo con respecto a esta horrible persona que acaba de capturar. Lo hizo en dos días. Otros casos similares tardaron cuatro días, cinco días, cuatro años", dijo Trump.

El mandatario republicano añadió: "Tengo confianza en todos los miembros de la administración, mi , y mucha gente lo dice, no solo yo, que hasta ahora es la mejor administración que se ha formado jamás".

