Firmas ligadas a huachicol abastecen al AIFA y Pemex

Dan prisión preventiva a Hernán Bermúdez en Paraguay antes de ser extraditado a México

“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa

'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano

Fey cantó el Himno Nacional Mexicano para Canelo en privado ante la prohibición de la organización de hacerlo en el ring

El gobierno de México planea dejar 9.1 billones de pesos más de deuda

Panamá, España y Brasil, países donde se escondió Hernán Bermúdez

Descartan detención de políticos de Morena por captura

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Miami. Autoridades estadounidenses buscan imputar a Tyler Robinson, presunto asesino del activista ultra , aliado del presidente , de los cargos de homicidio agravado, descarga criminal de un y obstrucción de justicia, según revela un documento judicial.

El afidávit del investigador Brian Davis, del Buró Estatal de Investigación de Utah, donde ocurrió el hecho, afirma que "hay causa probable" para determinar que Robinson cometió agravado por disparar a Kirk el miércoles "en una circunstancia que puso a muchos alrededor de él en grave riesgo de muerte".

También lo acusa de obstrucción de justicia por "mover y esconder el rifle que se cree que se usó para el ".

El gobernador de Utah,, y el presidente Trump han sugerido que las autoridades busquen la pena de muerte para el supuesto asesino de Kirk, influyente activista y estrecho aliado de Trump que murió el miércoles por un disparo en el cuello durante un evento en la Utah Valley Utah Valley.

El documento judicial filtrado a la prensa reafirma que Robinson, un joven blanco de 22 años que no está registrado en ningún partido, "se había hecho más en años recientes" y que en una cena antes del 10 de septiembre había mencionado que Kirk estaría en Utah, según un pariente.

"Hablaron de por qué (Kirk) no les caía bien y los puntos de vista que tenía. El familiar también declaró que Kirk estaba lleno de odio y esparciendo odio", establece el afidávit.

Tras el asesinato de Kirk, Robinson escribió en la plataforma de mensajería y videojuegos Discord sobre cómo dejó un rifle envuelto en una toalla en unos arbustos, según mostró su compañero de apartamento a los investigadores.

Los mensajes también hablaban de cómo Robinson grabó frases en municiones.

La que mató a Kirk tenía escrito "Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?", en relación con un meme popular online para parodiar el "roleplay furry", personas que se disfrazan de animales.

Y otras tres decían "Si puedes leer esto, eres gay jajaja"; "Hey, fascista, ¡Atrápalo!", y "Bella ciao", un himno de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la .

Por ahora, Robinson está en la cárcel del condado donde está la universidad y se espera que las autoridades presenten los cargos formales en su contra dentro de los próximos días.

Personas cercanas al presunto asesino han afirmado a la prensa estadounidense que era una persona inteligente y que pasaba mucho tiempo jugando videojuegos.

Robinson es el mayor de tres hermanos y vivía con sus padres en el condado de en Utah, donde su familia estaba registrada como republicana, pero él no tenía afiliación política registrada y no había votado en las últimas elecciones, según datos de este verano.

Trump, quien irá al funeral de Kirk el 21 de septiembre, ha responsabilizado del ataque a los "lunáticos" de la "izquierda radical".

