Más Información

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

Sheinbaum niega que CIA trabaje en conjunto con el Ejército mexicano, como afirmó Reuters

Sheinbaum niega que CIA trabaje en conjunto con el Ejército mexicano, como afirmó Reuters

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Enrique Peña Nieto y el golf, su “terapia ocupacional y psicológica”

Enrique Peña Nieto y el golf, su “terapia ocupacional y psicológica”

Transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia, asegura que se acercará a las víctimas

Transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia, asegura que se acercará a las víctimas

¿Qué pasó con Alicia Matías Teodoro, la abuelita a quien las autoridades incluyeron en la lista de fallecidos por error?

¿Qué pasó con Alicia Matías Teodoro, la abuelita a quien las autoridades incluyeron en la lista de fallecidos por error?

Tras la difusión de videos sobre el momento del asesinato del influencer , el gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que "las redes sociales son un cáncer en este momento", e instó a la gente a no difundir las horripilantes imágenes.

“Esto no nos hace bien. No es bueno ”, dijo Cox.

“No estamos preparados como seres humanos” para procesar el odio y la violencia a los que las personas están constantemente expuestas en internet.

Lee también

“Animaría a la gente a desconectarse, a tocar el césped, a abrazar a un familiar, a salir y a hacer el bien en su comunidad”, dijo el gobernador de Utah.

“Sigo creyendo en nuestro país”, dijo el gobernador, “y sé que Charlie Kirk creía en nuestro país. Sigo creyendo que hay más bondad entre nosotros que maldad, y sigo creyendo que podemos cambiar el curso de la historia”.

El sospechoso, identificador por Cox como Tyler Robinson, que se entregó a las fuerzas del orden tras ser convencido por un miembro de su familia, apenas 33 horas tras la tragedia, estaba siendo interrogado, según el gobernador y el director del FBI, Kash Patel, presente en la rueda de prensa.

Por el momento no se puede aventurar sobre si el presunto atacante tiene problemas de salud mental, precisó el gobernador.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente Guía rápida y sencilla. Foto: Canva

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente? Guía rápida y sencilla

CONAVI inicia visitas domiciliarias para Programa de Vivienda para el Bienestar 2025. FECHAS. Foto: Canva / Conavi

CONAVI inicia visitas domiciliarias para Programa de Vivienda para el Bienestar 2025. FECHAS

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas