Tras la difusión de videos sobre el momento del asesinato del influencer Charlie Kirk, el gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que "las redes sociales son un cáncer en este momento", e instó a la gente a no difundir las horripilantes imágenes.

“Esto no nos hace bien. No es bueno consumir”, dijo Cox.

“No estamos preparados como seres humanos” para procesar el odio y la violencia a los que las personas están constantemente expuestas en internet.

“Animaría a la gente a desconectarse, a tocar el césped, a abrazar a un familiar, a salir y a hacer el bien en su comunidad”, dijo el gobernador de Utah.

“Sigo creyendo en nuestro país”, dijo el gobernador, “y sé que Charlie Kirk creía en nuestro país. Sigo creyendo que hay más bondad entre nosotros que maldad, y sigo creyendo que podemos cambiar el curso de la historia”.

El sospechoso, identificador por Cox como Tyler Robinson, que se entregó a las fuerzas del orden tras ser convencido por un miembro de su familia, apenas 33 horas tras la tragedia, estaba siendo interrogado, según el gobernador y el director del FBI, Kash Patel, presente en la rueda de prensa.

Por el momento no se puede aventurar sobre si el presunto atacante tiene problemas de salud mental, precisó el gobernador.