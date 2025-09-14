Más Información

Crawford le arrebata el título de peso supermediano al Canelo Álvarez

Crawford le arrebata el título de peso supermediano al Canelo Álvarez

Canelo Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO - HOY - MINUTO A MINUTO

Canelo Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO - HOY - MINUTO A MINUTO

¿Quién es Fey? La artista que emocionó al cantar el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea de "Canelo" Álvarez

¿Quién es Fey? La artista que emocionó al cantar el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea de "Canelo" Álvarez

Saúl Álvarez pierde con Terence Crawford: ¿Qué sigue para el Canelo?

Saúl Álvarez pierde con Terence Crawford: ¿Qué sigue para el Canelo?

Dan prisión preventiva a Hernán Bermúdez en Paraguay antes de ser extraditado a México

Dan prisión preventiva a Hernán Bermúdez en Paraguay antes de ser extraditado a México

Choque entre taxi colectivo, auto y un tráiler en carretera Mérida-Campeche, deja 15 muertos

Choque entre taxi colectivo, auto y un tráiler en carretera Mérida-Campeche, deja 15 muertos

La fiscal general de Justicia capitalina, , informó que de un primer dictamen se desprende que hubo probable exceso de velocidad por parte del conductor de la pipa de gas que se volteó y ocasionó una explosión en inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y que hasta ayer había dejado 13 .

En conferencia, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal señaló que la investigación está concentrada con relación a los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños.

“Decir que ya tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubiera posible exceso de velocidad por parte del conductor, que ya compareció la empresa en la investigación, que se corroboró que la empresa cuenta con pólizas de seguro vigente, que estamos trabajando en lo que respecta a la investigación y también la determinación de la reparación del daño”, dijo Bertha Alcalde.

Lee también

Detalló que el golpe de la unidad fue con el pavimento y parte del muro, lo que ocasionó una fisura de 40 centímetros en el tanque.

Sobre el conductor de la unidad, señaló que no está en calidad de detenido, sino monitoreado; está hospitalizado, en condición crítica.

Descartan bache

Alcalde Luján reiteró que no se encontró que el incidente haya sido ocasionado por un bache. “No se identificó ningún bache, se hicieron las periciales correspondientes para determinar esto. No hubo tampoco ningún tipo de pavimentación posterior, en esta parte del circuito, al accidente”.

Lee también

La jefa de Gobierno enfatizó que están “las pruebas, tienen las fotografías, tienen los peritos que desde el primer momento estuvieron allí, y tienen toda la investigación científica de qué fue lo que pasó”, que no tiene relación con la presencia de un bache en la zona del accidente.

“Todos queremos que esto no se repita y vamos a ver que podamos tener esta regulación exhaustiva y tenemos que poner todas las medidas restrictivas para que esta ciudad pueda ser más segura”, agregó.

Hasta el reporte de las 10:00 horas de ayer se tenía el registro de 13 personas fallecidas, 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses