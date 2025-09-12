Más Información
Berlín.- La detección y desactivación de una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial de 250 kilos en la ciudad alemana de Münster (oeste), obligó a la evacuación de 800 vecinos de un radio de 300 metros del punto donde fue detectado el explosivo.
Según informó la ciudad a través de su página web, la evacuación, entre las 12.00 GMT y las 15.10 GMT, afectó a los habitantes de la zona cercana a las obras en las que se encontró la bomba, que estaba enterrada junto al LVM-Preussenstadion, el estadio del club de fútbol SC Preussen Münster, de la segunda división de la Bundesliga.
La operación, en la que participaron hasta 150 efectivos de los bomberos locales, la Policía y protección civil, también implicó restricciones y desvíos temporales en el transporte ferroviario y en el tráfico rodado de la ciudad.
Aún es habitual que en poblaciones de Alemania, país derrotado en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), aparezcan bombas que datan de aquel conflicto, que puso fin al régimen nazi.
